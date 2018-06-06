İBB Başkanı Mevlüt Uysal’dan başarılı sporculara ödül

Başarılı sporcuları tebrik eden Uysal, sporcuları 5 cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Rusya’da yapılan Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası, Sırbistan’ta 52 ülkeden 532 karatecinin katıldığı Avrupa Karate Şampiyonası, Tunus’ta düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası ve Makedonya’da gerçekleşen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda dereceye giren İBB sporcularıyla düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Saraçhane’deki İBB Binası’nda gerçekleşen ödül törenine Başkan Uysal, dereceye giren sporcular ve antrenörleri katıldı. Törende konuşan Başkan Uysal, şampiyonlarda elde edilen başarılarda İBB’li sporcuların sayısının önemli bir oranda olduğunu belirtirken, şampiyonalarda Türk bayrağının dalgalanmasını sağlayan tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Uysal, törende Türkiye’yi temsil ederek dereceye girmeyi başaran başarılı sporculara çiçek takdiminde bulunurken sporcuları 1’inciler 7, 2’nciler 5, 3’ncüler 3 cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi, antrenörlere ise saat hediye edildi.

“Toplamda 3 milyarın üzerinde yatırım”

Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandıran tüm sporculara teşekkür ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, " Türkiye’de de baktığımız zaman gerçekten milli takımda 216 sporcusu olmuş; yine şampiyonalarda baktığımız zaman neredeyse madalyaların son Rusya’da yapılan şampiyonalarda milli takımın almış olduğu madalyaların 3’te 2’sini İBB Spor sporcuları almış. Bir ülkenin aslında gelişmişliği sadece yatırımlarıyla değil sporuyla, kültürüyle, sanatıyla ortaya çıkar. Özellikle dünya şampiyonasında, olimpiyat şampiyonluğunda ülkemizin bayrağının göndere çekilmesi İstiklal Marşı’mızın tüm dünyaya duyurulması adına önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak spora ciddi yatırım yapıyoruz,katkı sunuyoruz. Son 15 yılda İBB olarak İstanbul’da spor yatırımı olarak toplamda 3 milyarın üzerinde yatırım yapmış” dedi. Şampiyonlarda dereceye giren isimler;

Tekvandoda 3 Altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya

Rusya’nın Kazan şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda Milli takımın kazandığı 9 madalyanın 6’sını İBB’li sporcular elde etti. 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, 73 kiloda Nafia Kuş ve 46 kiloda Rukiye Yıldırım Avrupa Şampiyonu oldu. 63 kiloda Hakan Reçber gümüş madalya kazanırken 54 kiloda Deniz Dağdelen ve + 73 kiloda Sude Bulut bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

Karatede 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya

52 ülkeden 532 karatecinin katıldığı Avrupa Karate Şampiyonası’nda ise kumite finallerinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve 67 kiloda Burak Uygur Avrupa Şampiyonluğu elde etti. Kata dalında mücadele eden Ali Sofuoğlu gümüş madalyanın sahibi olurken kumite finallerinde 84 kiloda Uğur Aktaş ve 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya kazandı. İBB Spor Kulübü’nden 6 sporcunun yer aldığı 7 kişilik Erkek Kumite Milli Takımı ise finalde İspanya’yı yenerek ülkemize altın madalya getirdi. İBB sporcusu Ali Sofuoğlu’nun yer aldığı 3 kişiden oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise Azerbaycan’ı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Gençlerden 1 altın 1 gümüş madalya

Ayrıca Tunus’ta düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda 48 kiloda Görkem Polat Dünya İkinciliğini elde etti.Makedonya’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ise 110 kg’ta Muhammet Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu oldu.