İBB Başkanı Uysal, Çinli gazetecileri ve sosyal medya fenomenlerini ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çin'de ilan edilen “2018 Türkiye Turizm Yılı” kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen basın mensupları ve sosyal medya fenomenlerini İstanbul'da ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çin de ilan edilen “2018 Türkiye Turizm Yılı” kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen basın mensupları ve sosyal medya fenomenlerini İstanbul'da ağırladı. Misafirlerini İstanbul'un önemli mekanlarından Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda misafir eden Başkan Uysal, Türk mutfağına ait eşsiz lezzetler ile konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Cui Wei'nin de Katıldığı yemekte dostluk mesajları verildi.

“Bu sene Çin de ‘Türkiye Turizm Yılı' olarak ilan edildi”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Çinli gazetecilerimizi ve sosyal medya fenomenlerini beş günlük bir ziyaret planı çerçevesinde İstanbul'umuza davet ettik. Bu sene Çin de Türkiye “Turizm Yılı olarak” ilan edildi. bu çerçevede daha önce büyükşehir belediyemiz de orada fuara ve etkinliklere katıldı. Ve o çerçevenin devamı olarak da orada bir grup gazeteci ve sosyal medya ekibi olarak İstanbul'umuza davet ettik. Misafirlerimiz İstanbul'umuzun değişik yerlerini geziyorlar. Bundan önce Kültür ve Turizm Bakanımızla bir araya geldiler. Bu akşamda burada beraber bir yemek yiyeceğiz. Ben tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'nin de 69'uncu kuruluş yılını kutluyorum” diye konuştu.

“Bu yıl içerisinde Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 91 yükselmiştir”

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Cui Wei ise, “ İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'un en güzel mevsimlerinden sonbahar da organize ettiği bu beş günlük Çinli medya arkadaşlarıyla yapılan organizasyon çok güzel bir davranış. Çin ve Türkiye arasındaki turizm sektöründeki işbirliği ile daha parlak bir sonuç almıştır. Bu yıl içerisinde Çin'in Kültür ve Turizm Bakanı burayı ziyaret etmişti. Ve bu yıl içerisinde Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 91 yükselmiştir” dedi.