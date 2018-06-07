İftarda konuşan Uysal: “Eğer 2002’de AK Parti iktidara geldiği zaman başkanlık sistemi olsaydı. En az bunun iki katı 3 katı hizmet gelirdi” dedi.

Şile Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Mahalle İftarı’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. Şile Limanı’nda gerçekleşen iftarda vatandaşlarla orucunu açan Başkan Uysal konuşma yaptı. Geçmişte Büyükşehir olarak Şile sakinlerine torpil geçmiş ve yine torpil geçmeye devam edeceklerini söyleyen İBB Başkanı Mevlüt Uysal; “Bu konuda da sadece burada değil herkesin önünde diğer ilçelerde de bunu açık açık söyleyebiliriz. Çünkü biz Şile’yi İstanbul’un bir vitrini olarak görüyoruz. Biz her zaman Şile’ye her zaman yapılması gereken mevcut durumdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor ki Şile’ye gelen rahat etsin. Şile’ye gelen önceden var olanları rahatsız etmesin. Gelen de önce burada yaşayan da mutlu olsun” dedi.

24 Haziran seçimlerine ilişkin konuşan Başkan Uysal; “İnşallah halkımız görev verirse hizmete devam diyoruz. Şile eğer destek verip canı gönülden hizmete devam derse baş üstüne diyeceğiz, hizmete devam diyeceğiz. Ama bir farkla yeni bir dönem geliyor. Yeni bir sistem geliyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hizmet üretmek daha kolay. Nasıl ki belediye de başkanlık sistemi var. Belediyede işler daha pratik yürüyor. Eğer 2002 yılında AK Parti iktidar olduğu zaman o günden bu güne 16 yılda çok ciddi hizmetler üretti. Bu hizmetler geçmiş iktidarla ile kıyaslandığı zaman kıyas kabul edilmez. Olağan üstü hizmetler yaptı. Ama şuna emin olun ki eğer 2002’de AK Parti iktidara geldiği zaman başkanlık sistemi olsaydı, en az bunun iki katı,üç katı hizmet gelirdi" dedi.