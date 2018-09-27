İBB Başkanı Uysal: "İstanbul'da trafik yüzde 17 azalmış durumdadır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezini ziyaret eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalarda İstanbul'da trafik yüzde 17 azalmış durumdadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Bakırköy'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezini ziyaret etti.

Bakırköy'de bulunan Ulaşım Yönetim Merkezini ziyaret eden Başkan Uysal, burada yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uysal, "Yıllar önce İstanbul trafiğinde 1 buçuk milyon aracın olduğu trafik sıkışıklığıyla bugün ki rakam olan 3 buçuk milyon aracın oluşturduğu trafik çerçevesinde kıyaslarsak aslında önemli bir noktada çözüm ve trafik sıkışıklığını azaltma konusunda verim almaktayız. Bu hesaplamalar değişebilir. Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalarda İstanbul'da trafik yüzde 17 azalmış durumdadır. Bu rakam dediğim gibi tartışılabilir. Şu gerçek ki, biz İstanbul'da 3 buçuk milyon araç, yaya ve toplu taşıma araçlarının oluşturduğu trafiği bu merkezle maksimum düzeyde kontrol ederek azaltmaya çalışıyoruz. Bunu yapan birkaç büyükşehirden biriyiz. Trafiği azaltmak mümkün değil. Milli gelir arttıkça insanlar araç alıyor. Burada asıl olan bir yerden başka bir yere gitmek isterken güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmasıdır. Trafiğin daha iyi yönetilerek bunu sağlıyoruz'' dedi.

"UBER - Taksici tartışmasını ‘i-taksiyle' çözdük"

İstanbul trafiğinde uzun tartışmalara yol açan UBER - Taksici tartışmasında ise çözümü i-taksiyle bulduklarını vurgulayan Başkan Uysal, "Taksilerimizde malumunuz kısa bir zaman önce çok ciddi bir problem haline gelip uzun tartışmalar oluşturan UBER - taksici tartışmasında problemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak planlanan i-taksi modeli çözdü. Bir nevi yerli UBER modelini geliştirerek bu sorunu çözdük. Müşteri ve taksicinin güvenliği açısında bu model geliştirildi ve bu merkezden takip ediliyor'' diye konuştu.

"Akıllı Trafik Sistemi her geçen gün gelişiyor"

1997 yılında kurulan Akıllı Trafik Sistemi'nin gösterdiği gelişimi vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,'' Akıllı trafik sistemi, 1997 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından 6 kamerayla başlattığı bir sistemdir. Bu sistem şu anda bin 300 kamerayla devam etmektedir. Bu sisteme her geçen gün yeni sistemler entegre olmaktadır. Üç ay önce Araç Takip Sistemi dediğimiz sistemi entegre ettik. Bundan 10 ay önce i-taksi sistemini devreye soktuk. Bundan sonraki süreçte çekicilerin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilmesi yönünde bir çalışma var. Hayata geçirildiğinde entegre edilecek. Navigasyon sistemleri konusunda ise 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Gösteren' uygulamasını geliştirdik. Yerli ve milli bir projedir bu'' şeklinde konuştu.