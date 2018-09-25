Dünya İtfaiye Oyunları’ndan 85 madalyayla dönen itfaiyecileri ödüllendirdi. Törende konuşan Başkan Uysal, “Zaman zaman İstanbul itfaiyemizle ilgili eleştirel konuşmalar yapılıyor ama veriler öyle demiyor. 5 dakika 28 saniyede ihbar yerine ulaşabiliyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 13. Dünya İtfaiye Oyunları’nda dereceye giren itfaiye çalışanlarını Saraçhane’deki İBB binasında kabul etti. Güney Kore’nin Chungju şehrinde düzenlenen yarışmada 50 ülkeden 6 bin 757 itfaiyeci arasından sıyrılan itfaiyeciler, katıldıkları branşlarda 24 altın, 39 gümüş, 22 bronz toplam 85 madalya kazanmayı başardı. Başkan Uysal da 24-30 Eylül İtfaiye Haftası’nda başarılı itfaiyecilere ’Cumhuriyet Altını’ hediye ederken, itfaiyecileri başarılarından ötürü kutladı.

Törende konuşan Uysal, itfaiye ekiplerine yönelik eleştiriler olsa da ekiplerin olası bir duruma 5 dakika 28 saniyede müdahale edebildiğini belirtti. 75 branşta mücadele edilen yarışmada 33 kişiyle Türkiye’yi temsil edilen İBB itfaiyesi, en iyi açılış gösterisi ve yürüyüş gibi branşlarda madalya almayı başardı.

“5 dakika 28 saniyede ihbar yerine ulaşabiliyoruz”

İstanbul İtfaiyesi’nin kentte önemli çalışmalar yaptığı ve her geçen daha kısa sürede ihtiyaç duyulan alanlara ulaştığını ifade eden Başkan Uysal, "3 bin 911 personelimiz var, 861 aracımız var. 120 istasyonumuz var, bir ihbar olduğu zamanda 5 dakika 28 saniyede ihbar yerine ulaşabiliyoruz. İstanbul’da da yıllık 130 bine yakın ihbar almışız geçtiğimiz yıl. Yılda 5 bine yakın boğulma vakasına müdahale edilmiş. Son günlerde bu doların ülkemize silah olarak kullanılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha fazla bir önem arz ediyoruz. İtfaiyelerimizin kullandığı malzemelerin yerli ve milli olması konusunda da adımlarımız var. Şu anda yanmaz elbise konusunda artık yerli üretimden tedarik yapıyoruz. Zaman zaman İstanbul itfaiyemizle ilgili eleştirel konuşmalar yapılıyor ama veriler öyle demiyor” diye konuştu.