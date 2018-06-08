İBB Başkanı Uysal, Kağıthane’de sokak sahuruna katıldı

Programda konuşan Başkan Uysal, “Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70 ile gelir. Ancak işi bulandırıyorlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde düzenlenen sokak sahuru programına katıldı. Programın yapıldığı alana gelen Başkan Uysal’a vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Uysal, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla bir müddet sohbet etti. Programda başkan Uysal’a Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve AK Parti Kağıthane ilçe teşkilatından isimler eşlik etti.

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde değerli komşularımız. Biliyorsunuz 15 yılda Türkiye 3 buçuk kat büyüdü. Şimdi hedefi ne sayın Cumhurbaşkanımızın hedefi 2023 yılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girmek. Bu hedefi gerçekleştirebilir miyiz? Bu şansı sayın Cumhurbaşkanımıza verebilir miyiz? Gerçekten Güçlü bir Türkiye’ye tüm dünyadaki mazlumların ve 80 milyonun ihtiyacı var. Tüm gücümüzle hep birlikte burada 24 Hazirana kadar çalışıp sayın Cumhurbaşkanımıza gereken desteği vereceğiz” dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ da, “Şimdi burada sokakta sofra kuruldu ve bir araya geldiniz. İstiyoruz ki ramazanın diğer günlerinde de komşularımızla, tanıdıklarımızla bir araya gelip ortak sofra kurun ki dosdoğru samimiyetiniz artsın. Rahmetiyle bereketlendirsin. Bu günlerde özellikle bu günlerde ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Bulunduğumuz coğrafyada komşu ülkelere baktığımız zaman ne kadar birbirimize sıkı sıkıya sarılırsak, ne kadar birbirimizle dostluğumuzu, samimiyetimizi arttırırsak o kadar buna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70 ile gelir. Ancak işi bulandırıyorlar”

Yeni sistemi anlatan Uysal, “Komşularınıza diyeceksiniz ki; bu sistemde ülkeyi kim yönetecek onu seçeceğiz. Artık daha pratik işler yürüyecek. Bizim zaten alışkın olduğumuz bir sistem. Dernekte, vakıfta, belediyede muhtarlıkta, spor kulübünde her yerden başkanlık sistemini biliyoruz. İnşallah bu ülke mevcut cumhurbaşkanı adaylarından mevcut en iyi ülkeyi kim yönetecek bunu belirleyin buna oy verin desek biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70 ile gelir. Ancak işi bulandırıyorlar. Yok sistem şöyle kötüydü de bilmem ne vesaire. İşi basitleştirmek lazım. Vatandaşlarımıza bu şekilde basit anlatalım” sözlerini kullandı.