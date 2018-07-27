Öğrencilerimiz belki de gelecekte kendisine en faydalı olacak bilgileri buralarda öğrenecekler. İnşallah biz gençlerimize bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Nasıl ailelerin geleceği çocuklarıysa, şehirlerin geleceği de, ülkenin geleceği de gençler ve çocuklardır” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle 18 Haziran - 27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’un 39 İlçesinde yaz okulu programı düzenledi. 105 okulda 22 bin 785 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen yaz okulunun kapanış programı dün Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Binlerce öğrencinin aileleriyle katıldığı kapanış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, Edirne Valisi Günay Özdemir, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel ve TÜGVA İstanbul İl Başkanı Fatih Coşar katıldı.

İstanbul’un 39 ilçesinde 105 okulda şehitlerimiz için okunan Hatm-i Şeriflerin duasıyla başlayan programda konuşan Başkan Uysal, “Dedesinin mezarı başında, ahirete intikal etmiş büyükleri için Kur’an okuyabilen çocuklarımız olduğu zaman herhalde anne babalarının en büyük mutluluğudur” dedi.

"Yaz okulu projesi çok önemli"

TÜGVA’nın yaklaşık 23 bin öğrenciyle gerçekleştirmiş olduğu yaz okulu programından duyduğu mutluluğu da dile getiren Uysal, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklara verilen eğitim ne kadar iyi olursa, hem ülkesi hem de ailesi için o kadar faydalı bir birey olur” dedi. Başkan Uysal şöyle devam etti: “Aileler çocuklarını sevdiği gibi, çocuklar da anne ve babalarını sever. Bu yaşta sever ama öyle gün gelir ki zamanla ailesine yabancılaşır. Gün gelir bayramda telefon etmekten aciz olurlar. Gün gelir dedelerinin, büyüklerinin mezarını unutur. Onun için bu yaz okulu projesi çok önemli. Onun için gençlerimize bu yaz okulunda verilen eğitim çok önemli.”

Turgut Cansever’in, “Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder” sözünü hatırlatan Başkan Uysal, “Nasıl ailelerin geleceği çocuklarıysa, şehirlerin geleceği de ülkenin geleceği de gençler ve çocuklardır. Çocuklar eğer kültürüne, geçmişine bağlı yetişmemişse anne babaların çektikleri emekler de boşuna gidiyor” ifadelerini kullandı.

"Gençler adına ne yapsak azdır"

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerle ilgili gelen tüm projelere sıcak baktıklarını ve destek verdiklerini belirten Uysal, hedeflerinin her okulun bahçesine spor salonu yapmak olduğunu söyledi. Uysal şöyle devam etti: “Şu ana kadar 185 okulumuzun bahçesine spor salonu yaptık. Mahallelerimize spor salonları yapıyoruz. Bu şekilde sivil toplum kuruluşlarımızla ortak organizasyonlar yapıyoruz. Yaz okulu, doğa kampı, izcilik kampı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yapalım ki bu gençlerimiz, bizim bu şehirde insanların faydalanması adına yaptığımız yerleri yakıp yıkımasın.”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’ye TÜGVA Yaz Okulu projesine verdiği destekten dolayı da teşekkür eden Başkan Uysal, “İBB olarak yapabileceklerimiz sınırlı. Bütün kurum ve kuruluşlar ortak çalışırsak bunun altından kalkarız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, TÜGVA’yla, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ne kadar ortak hareket edersek biz daha iyisini başarırız, daha fazla gencimize ulaşırız. İnşallah bunu yapacağız. TÜGVA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz, ‘Zaten biz eğitiyoruz ne gerek var buna’ diyebilirdi. Sayın müdürüm, ‘Burada verdiğimiz bilgilerden daha fazlası bu gençlere verilmeli’ dedi. O manada kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, TÜGVA İstanbul İl Başkanı Fatih Coşar da yaptıkları konuşmalarda, TÜGVA Yaz Okulu’na verdiği destekten dolayı Başkan Mevlüt Uysal’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TÜGVA Yaz Okulu’nda değişik kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. “Çizimlerle 40 Hadis” yarışmasında birinci olan öğrencinin ödülünü de Başkan Uysal verdi. Rap Sanatçısı Resul Aydemir de (Misal) ödül töreni öncesi verdiği konserde tören alanını dolduran gençlere güzel anlar yaşattı.

TÜGVA Yaz Okulu’nun kapanış programının ardından Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında doyasıya eğlendi ve birbirinden eğlenceli gösterileri izledi.