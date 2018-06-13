760 milyon TL’lik yatırım yapacağız. İnşallah Temmuz ayı itibariyle başlayacağımız projeyi yıl sonunda bitirerek yıllardır süren bu sorunu çözmüş olacağız” dedi.

Sultangazi’de “Cebeci Taş Ocakları Rehabilitasyon Projesi”nin tanıtımı yapıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği tanıtım törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda davetli katıldı.

“Bölgenin sorunlarını yakinen biliyorum”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği Cebeci Taş Ocakları Rehabilitasyon Projesinin tanıtımında konuşan Başkan Uysal, 1997’den beri Sultangazi’nin komşusu Başakşehir’de oturduğunu ve bölgede yaşanan sorunları yakinen bildiğini söyledi. Uysal, “Bugün burada Sayın Bakanımızla yılların sorununu; Sultangazi’nin en önemli taş ocağı problemini konuşuyoruz. Daha öncesinde valiliğimizin ve bakanlığımızın burada bir çalışması vardı. Devamında Büyükşehir olarak burada ne yapabiliriz diye çalıştık. Büyükşehir olarak bizim işin içerisinde olmamız, birebir hem şu anda var olan sıkıntıları çözme hem de daha sonrasında bir sıkıntı çıkmaması adına önemli diye düşünüyorum” dedi.

“Gürültü ve toz bulutunu önlemek için 40 metrelik set”

Sultangazi’de taş ocağı konusunda iki önemli sorunun olduğunun altını çizen Uysal, “Biri gürültü ve toz bulutları, ikincisi taş ocağına giren çıkan araçların verdiği sıkıntı. İkisini de muhakkak çözmemiz gerekiyor. İkisini de çözerken önemli yatırımlar gerekiyor. Toz ve gürültü problemini çözme adına orada önemli bir kamulaştırma meselesi var. Onları hallediyoruz ve yerleşim birimiyle araya 40 metrelik devasa bir set oluşturuyoruz. Bu topraktan set ile toz bulutlarının aşamayacağı şekilde bir tepe oluşturması aynı zamanda üzerinin ağaçlandırılması, yine toz bulutlarının orada kalkmaması adına da aşağıda tedbirler alınması gerekiyor. Nedir bu tedbirler? Araçlara yükleme yapılırken iş makinesiyle değil de bantlar üzerinden yüklemeler yapılması, toz bulutunun azaltılmasına yönelik bütün tedbirlerin alınması, bunları inşallah yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“12 kilometre ilave yol ile kamyonlar Sultangazi’nin dışından geçecek”

Başkan Uysal, taş ocağına girip çıkan kamyonların oluşturduğu sıkıntıyı çözme adına da yeni bir proje hazırladıklarını belirtti. Uysal, araçların hiçbir şekilde Sultangazi içerisine girmemesi için 12 kilometrelik ilave yol yapılacağını ifade etti. Araçların verdiği sıkıntıyı bu şekilde çözeceklerini kaydeden Uysal, “Araçlar Sultangazi’nin içerisine girmeden nasıl buraya gelip gidebilir onun projelendirmesini yaptık. Arka taraftan Boğazköy tarafına, direk yol yapılacak. Yerleşim birimine girmeden araçların çıkacağı bir yol. Yine o yolun etrafında da, araca konulmuş bu taş ocağı malzemelerinin giderken toz çıkarmaması adına araçların üzerlerinin kapatılması, gürültüyü engelleme adına da o yol kenarlarının ağaçlandırılması ile de ses duvarı oluşturulacak” dedi. Proje için yaklaşık 760 milyon TL yatırım yapılacağını aktaran Uysal, “Büyükşehir olarak bunu üstlendik. İnşallah hemen Temmuz ayı itibariyle başlayacağız, yıl sonuna kadar bu iki konuyu çözmüş olacağız. Hem yeni yol açma, hem de toz bulutunun geçişini engelleyecek olan o tepenin oluşturulması ve oranın yeşillendirilmesi” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir olarak taş ocağının içerisinde olacağız”

Başkan Uysal, yapılacak çalışmaların ileriki dönemlerde tekrar problem olmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak taş ocağı içerisinde yer alacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi diyeceksiniz ki ya bu iş bu şekilde yapıldı ama daha sonra tekrar problem olur mu? Aynı konuda biz de tereddüt ettiğimiz için sayın bakanımıza dedik ki öyle bir sistem kuralım ki daha sonraki sistemde yine iş raydan çıkmasın. Nasıl olur bu, biz Büyükşehir olarak oradaki taş ocağı işletmesinin içerisinde olalım. O sistemin içerisinde olduğumuz zaman hem orada şu anda işletme yapan işletmecilerin koordinasyonunu sağlamak hem onların yanlış adımı olur ise buna başlarken tedbir almak. O konuda da sağ olsun Sayın Bakanımız gerçekten taş ocağı meselesi gündeme geldiği günden beri birebir emek çekiyor. Konunun muhakkak çözülmesi konusunda talimatlarını verdi. Biz de burada Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak o çalışmaları yaptık. İnşallah bunu burada çözmüş olacağız.”

“Sultangazi İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olacak”

Başkan Uysal, Sultangazi’de ciddi yatırımlar olduğunu taş ocağı problemi çözüldükten sonra İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olacağını belirterek, "İnşallah Sultangazi hızlı bir şekilde yatırımlarla, taş ocağı, toz problemi çözüldükten sonra inanıyorum ki İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olacak. Hemen 3. Havalimanı yakın, 3. Köprü’ye geçiş var. Yine üçüncü köprüye geçerken Halkalı’dan gelen metronun geçiş güzergahı, yine Vezneciler’den Arnavutköy’e buradan geçen metro yapıldığı zaman inanıyoruz ki İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olacak” dedi.

“Dünya Müslümanları da huzur bulsun diye”

Konuşmasının sonunda 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili de konuşan Başkan Uysal, “Dünyada bir problem yaşandığında Cumhurbaşkanımız kadar hassasiyet gösteren yok. Çıkan sorunu çözmek için mücadele eden kimse yok. Bizlere çok büyük görev düşüyor. İnşallah 24 Haziran’da da Sayın Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin güçlü bir Cumhurbaşkanı, Meclisimizi de güçlü bir meclis yapacağız. İnşallah o zaman da dünyadaki Müslümanlar da kendi ülkelerinde bizim ülkemizde ibadetimizi huzur içinde yaptığımız gibi yapabilecekler. Ben şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.