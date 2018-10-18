İBB Başkanı Uysal, Ümraniye-Çekmeköy metro hattının açılacağı tarihi açıkladı

Metroyla ilgili açıklama yapan Başkan Uysal, “Metroyu bitirdik, en son bittikten sonra deneme sürüşü ve sertifikalandırma da bitti. 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da açıyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Ticaret Merkezindeki çalışma ofisinde İstanbul'da yapılan metro çalışmalarıyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının açılacağı tarihi açıkladı.

“Metroyu bitirdik, 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da açıyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Metroyu bitirdik, en son bittikten sonra deneme sürüşü ve sertifikalandırma da bitti. 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da açıyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun. İlk defa Türkiye'de sürücüsüz metro olarak Üsküdar Ümraniye metrosunu açmıştık. Şimdi ikincisi olan Ümraniye-Çekmeköy hattını açmış olacağız. Pazar günü itibariyle işlemeye başlayacak. Metro açıldığı zaman o hattın artık ulaşım aksları yeniden şekillenecek. Gerek belediye otobüslerinin metroya ulaşım şekli, gerekse diğer toplu taşıma araçları da şekillenecek. O hatta çok ciddi bir rahatlama olacak” dedi.

“İstanbul'da yoğunluk bakımında en yoğun hatlardan bir tanesi”

Metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını söyleyen Başkan Uysal, “Üsküdar Ümraniye metro hattımız geçtiğimiz aralık ayında açılmıştı. Şuanda Ümraniye Çekmeköy hattı açılacak. 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Madenler Durağı'nda metro istasyonunun üzerindeki meydanda açılış yapacağız. Bütün İstanbulluları açılışımıza bekliyoruz. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Öncesinde Üsküdar-Ümraniye olarak 9 durağımız vardı. Şuanda 7 durak açılacak, toplamda 16 durak olacak. İstanbul'da yoğunluk bakımından en yoğun olan hatlardan bir tanesi” diye konuştu.

“Uzun soluklu baktığımız zaman bu hatta yolcu sayısı 600-700 binleri bulacak”

Yolcu sayısıyla ilgili konuşan İBB Başkanı Uysal ,”Ulaşımda ciddi bir rahatlama olacağını düşünüyoruz. Uzun soluklu baktığımız zaman bu hatta ortalama 600-700 binleri bulacak bir hat, şu anda 270-300 binleri buluyor. Bu tür hatlarda ulaşım akslarında yeni açılan hatlara göre şekillenmesinden dolayı biraz zamana yayılarak tam kapasitesi işlemeye başlar. Bu manada önümüzdeki süreçlerde en kalabalık hatlardan birisi haline gelecek” şeklinde konuştu.