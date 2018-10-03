İBB Başkanı Uysal: "Vakıf eserlerinin aslına uygun olarak kullanılması çok önemli"

İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, vakıf eserlerinin aslına uygun olarak kullanılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Süleymaniye Medreselerinin geçmişteki gibi eğitim amacıyla kullanılması, en önemli konulardan birisidir. İbn Haldun Üniversitesinin burada eğitim vermesi, hem de çok kaliteli bir eğitim vermesi, bu külliyenin yeniden ihyası adına çok önemli” dedi.

Süleymaniye Camii Külliyesi'nde düzenlenen açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ile yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Osmanlı eserlerinin restorasyon ve bakımının bu eserlerin ayakta kalması için çok önemli olduğunu ancak daha bu eserlere hangi fonksiyonun verildiğinin daha önemli olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, "Vakıf eserlerinin aslına, amacına uygun kullanılması çok daha önemlidir. ‘Süleymaniye Camii'nin ruhuna uygun hareket edeceğiz' diyorsak, bu vakıf eserlerinin geçmişteki gibi eğitim amacıyla kullanılması en önemli konulardan birisidir. İbn Haldun Üniversitesi, başka mekanlarda da bu eğitim yapabilirdi. Ama bu eğitimi Süleymaniye Medreselerinde yapması, yaparken de çok kaliteli eğitim vermesi, Süleymaniye gibi büyük bir eserin yeniden ihyası adına çok önemli diye düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Uysal, mütevelli heyetinde yer aldığı İbn Haldun Üniversitesinin yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen hedefine ulaşma konusunda başarılı işler yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İki yıl içinde hedefe varma adına iyi bir mesafe alınmış. İlk iki yılda başarımız istenilen noktada değilse bile çok yaklaşmış durumda. Ülke ve idareciler olarak buna çok ihtiyacımız var. Üniversitemiz sosyal bilimler üniversitesidir. Burada üretilecek düşünceler, fikirler, yetiştirilecek öğrenciler, gerçekten idareciler adına çok önemli. Bu nedenle iki noktada, yani hem ülkemiz hem de biz idareciler adına sevinçliyiz.”

İbn Haldun Üniversitesinde sosyal bilimler alanında yetişecek geleceğin idarecilerinin çıkacağına inandığını ifade eden Başkan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimde imkan ve ortamın yanı sıra azim ve mücadele çok önemlidir. İmkan ve ortamda, mütevelli heyeti ve bu şehrin yöneticileri olarak sorumluluk bizde. Azim ve mücadele ise öğretim üyesi ve öğrencilerde. Bu konuda eğer iki taraf da görevini iyi yaparsa inanıyoruz ki hedefe çok daha kısa sürede varırız. Ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık adına buna çok ihtiyacımız var. İnşallah bu kadar acil olan bir konuda, görevimizi tam yaparız. Üniversitemiz hedefine daha çabuk varır. Başarı, azim orada daha çabuk buluşur. 2018-2019 akademik yılımız hayırlı olsun.”

"Eğitimin amacı derinlemesine uzmanlaşmaktır"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan ise çocukları rencide etmeden ve bütün kötü etkenlerden koruyarak yetiştirmenin çok önemli olduğunu dile getirerek, "İbn Haldun, eğitimin, öğrenmenin gerçekleşmesinden ve eğitimin gayesinin, insanların gayesinin, insanlara meleke kazandırmak olduğundan bahsediyor. Yani sadece bilgiyi insandan insana aktarmak değil, o bilgiyi edinen insanların meleke kazanmasıdır' diyor. Meleke kazanmak ise zaman zaman bir meslek, zaman zaman ise bir konu üzerine derinlemesine uzmanlaşmaktır” ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesinin kısa zamanda Türkiye'nin en prestijli, en itibarlı üniversiteleri arasında saygın yerini almış durumda olduğuna dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Eğitim için ikinci yılımızda 150 yıldızımız, 60 üzerinde uluslararası öğrencimiz ile bir aradayız. Şimdiden öğrencilerimizin yarıdan fazlası araştırmacı yani yüksek lisans, doktora öğrencisi. Hakikaten çok kutlu bir yolcuğun başında, hızlı mesafe aldığımızı görüyorum” şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından, üniversitenin çeşitli fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilere ödülleri verildi. Üniversitede yaptıkları bilimsel çalışmalarla adlarını duyuran öğretim üyeleri de ödüllendirildi. Törende Muhaddis Muhammed Avvame, Prof. Dr. Bruce Lawrence ve Süleymaniye Külliyesi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Mehdin Çiftçi de açılış derslerini verdi.

Başkan Uysal ve Bilal Erdoğan ile diğer protokol üyeleri, daha sonra kurdele keserek Süleymaniye Camii Külliyesi'ne bağlı Mülâzimler Medresesi, Dâru'l-Hadis, Dâru'l-Kurra, Medrese-i Sâlis ve İmaret'in açılışını gerçekleştirdi.