İBB Başkanı Uysal, vatandaşlarla sahurda bir araya geldi

Bu süre içerisinde ülkede başkanlık sistemi olsaydı, bunun 3 katı daha iyi hizmet gelirdi. Hepimiz bürokrasiden işin yavaş gitmesinden şikayetçiyiz. İnşallah 24 Haziran’da Türkiye tekrar şaha kalkacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Şişli’de Sivas Hafik Çınarlı Köyü Derneği tarafından düzenlenen sahur programına katıldı. Şişli’deki programın yapıldığı alana gelen Başkan Uysal, vatandaşlar tarafından coşkuyla bir şekilde karşıladı. Alkışlar eşliğinde salona giren Başkan Uysal, vatandaşlarla sohbetler ederek fotoğraf çektirdi. Ardından vatandaşlara hitap eden Başkan Uysal, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi.

“2002’den 2018’e kadar Başkanlık sistemi olsaydı 3 katı fazla iş yapılırdı”

Sahur Programı kapsamında konuşma yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “24 Haziran Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. İstanbul’da yaşıyorsunuz, değişik görevlerde yer alıyorsunuz. Yeni bir dönem başlıyor, başkanlık sistemi, ileri geri bir sürü şey söyleniyor. Direk yönetici kim olacak onu seçmektir. Direk muhtar kimdir ona oy veriyoruz. Direk belediye başkanı kim olacak ona oy veriyoruz. Başbakan kim olacak ona oy vermiyorduk. Bu bizim işimizi yavaşlatıyordu. 2002 yılından 2018 yılına AK Parti çok güzel hizmetler yaptı. Bu süre içerisinde ülkede başkanlık sistemi olsaydı, bunun 3 katı daha iyi hizmet gelirdi. Hepimiz bürokrasiden işin yavaş gitmesinden şikayetçiyiz. İnşallah 24 Haziran’da Türkiye tekrar şaha kalkacak” dedi.

“Önümüzdeki seçim Türkiye, bölge ve Müslümanlar adına kaderi belirlemek”

Ülke olarak buna çok ihtiyacımız var diyen Başkan Uysal, “Ülke olarak buna çok ihtiyacımız var. Etrafımızı görüyoruz. Burada sahur yapıyoruz, biliyoruz ki komşu ülkelerde kendi iftarını açamayan orucunu tutamayan bir çok Müslüman kardeşimiz var. Bizim ülkemizi de aynı hale dönüştürmek için çabaladılar. Eğer güçlü ülke, güçlü yönetim, istikrarlı yönetim olursa hem kendi ülkemizin problemlerini, hem de bulunduğumuz coğrafyanın problemlerini çözebiliriz. Eğer biz bunu başarırsak rahat ederiz, eğer başaramazsak da Allah göstermesin komşu ülkelerimizin haline düşeriz. Bu manada 24 Haziran önemli, daha hızlı daha pratik, geçmişe doğru baktığımız zamanda Türkiye’de gerçekten ülkenin önünü açan belediyedeki sistemler. Ülke olarak çok ihtiyacımız var. Şu önümüzdeki seçim Türkiye adına, bölge adına, Müslüman dünya adına aslında kaderimizi belirlemek. İnanıyoruz ki ülke adına bize ne dolaplarını çevrildiğini görüyor. Sahur vakti dolar fırlıyor. Nasıl olur bu? Hani fazla talep geldiği zaman çıkması lazımdı. Sahurda işlem yok falan kendiliğinden nasıl çıktı. Belli ki tezgahlar dönüyor. O zaman bu tezgahları vatandaşımız bugüne kadar gördü. 24 Haziran’da da göreceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.