Ulaşımdan altyapıya, içme suyu hatlarından parklara kadar pek çok hizmetin açılışının yapıldığı törene katılan Başkan Mevlüt Uysal, kentsel dönüşümle ilgili, "Vatandaştan bir kuruş almadan kentsel dönüşümü yapacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bağcılar’a kazandırdığı hizmetlerin toplu açılışını ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, partililer ve STK üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Ulaşımdan altyapıya, içme suyu hatlarından parklara kadar pek çok hizmetin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan 15 eserin ve bunlardan en önemlisi olan trafik eğitim merkezi de Bağcılar’da hizmete girdi. Trafik eğitim merkezi ile binlerce öğrenci burada trafik dersi alacak. İstanbul’da 2’ncisi olan trafik eğitim merkeziyle öğrencilere bilinçli sürücü olması konusunda dersler verilmesi hedeflendi.

“Açılışını yaptığımız tesislerin toplam maliyeti 85 milyon TL”

Açılış ve temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Şu anda 15 tesisimize yaptığımız yatırımın açılışı. Bunların içerisinde birçok değişiklik yaptığımız yatırımlar var. Bilgi evlerinden spor tesislerine, içinde bulunduğumuz trafik eğitim merkezinden altgeçit, üstgeçitlere bütün cadde düzenlemelerine, meydanlara birçok değişik konularda ihtiyaç olan konularda yatırım yaptık. Yine iki tane temel atıyoruz. Bunlardan bir tanesi kapalı yüzme havuzu, bir tanesi de kapalı spor salonu. Şu anda açılışını yaptığımız tesislerin toplam maliyeti 85 milyon TL. Yine temelini attığımız tesislerin maliyeti de bize 69 milyon TL” dedi.

Trafik derslerinde çocukların aktif olmasını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Özellikle yaptığımız tesislerin içerisinde bir tanesi var ki çok önemli. Bu içinde bulunduğumuz tesisler. Özellikle burada anneler var. Yanlarında çocukları var. Şu anda hepinizin şikayet ettiği konu. Sokakta trafik. Öyle bir noktaya geldi ki basında, halk arasında trafikte dolaşan birçok sürücüye trafik canavarı diyoruz. Eğer bizim trafikte yaşadığımız sıkıntı muhakkak o trafikteki sürücülerin trafik kurallarına uymaması, onları bilmemesidir. O zaman biz belediye olarak trafiği rahatlatmak adına yol yaparken, vatandaşın rahat bir şekilde geçebilme adına ışıklandırma, kaldırımlar yaparken aynı zamanda trafik eğitimi de vermek zorundayız. Tabi biz bunu İstanbul’un altı bölgesinde eğitim alanları oluştuktan sonra istiyoruz ki, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte ortak çalışma yapalım, bu ortak çalışma ile okullarda trafik dersi olsun ve gelip bu trafik eğitim merkezlerinde derslerini görsünler” diye konuştu.

“Vatandaştan bir kuruş almadan kentsel dönüşümü yapacağız”

Kentsel dönüşüm hakkında da konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal “İstanbul’da geçmişte belediyeler olarak kentsel dönüşüme sadece “imkan verelim, vatandaş kendisi yapsın, müteahhit ile yapsın, istediği ile yapsın” dedik. Bugüne kadar bundan bir başarı elde edemedik. Artık 2018 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyemiz bütçesine kentsel dönüşüm için 1 milyar TL ayırdı. Geçmişte kentsel dönüşüm için imar artışı vererek müteahhit ile vatandaş anlaşsın, o artıştan kaynaklı olarak da cebinden para çıkmasın, bu şekilde çözelim denildi. Fakat maalesef bu hep kavga sebebi oldu. Bunun en somut örneği Fikirtepe hadisesi. Demek ki biz vatandaşımıza imar artışı vererek hem kentsel dönüşüm yapamıyoruz, hem mutlu edemiyoruz. Biz de dedik ki vatandaştan bir kuruş almadan kentsel dönüşümü yapacağız” şeklinde konuştu.

“Okullarımız beden eğitimi derslerini havuzlarda ücretsiz yapsın”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise yapılan eserlerin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “Sosyal ve kültürel değişimi çok önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Çok iyi eserler yapabilirsiniz ki yapıyoruz. Bakın okullarımızda yapmış olduğumuz kapalı spor salonlarıyla, Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz. Onlarla beraber birlikte bugün Bağcılar’da 16 tane kapalı spor salonuna kavuşmuşuz. 9’uncu yüzme havuzu önümüzdeki haftalarda açılacak. Sadece Bağcılar’da 9’uncu. Altı yüzme havuzunu birden hizmete açtığımızda Bağcılar’da bir gelenek başlatmıştık. Okullarımız beden eğitimi derslerini havuzlarda ücretsiz yapsın” ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası Başkan Uysal ve Başkan Lokman Çağırıcı trafik eğitim merkezindeki dersleri gözlemledi. Ardından eğitim pistinde elektrikli bisikletle test sürüşü yapıldı.