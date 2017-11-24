İBB Başkanı Uysal’dan Sultangazi’ye ziyaret

Başkan Uysal, ilçe hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Başkan Uysal, ilçe hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, İstanbul’daki tüm ilçeleri gezerek yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ve ilçelerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atıldığı söyledi.

Başkan Altunay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal’a teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ve Sultangazi Belediye Başkanı Altunay daha sonra İBB Cebeci Spor Kompleksi’ne geçti. Burada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine spor malzeme dağıtım törenine katıldılar.