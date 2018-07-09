İBB cankurtaranları hafta sonu 447 kişiyi boğulmaktan kurtardı

İBB cankurtaran ekipleri hafta sonu toplamda 447 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbullular plajlara akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları hafta sonu yoğun mesai harcadı. İBB’nin sorumluluk alanları içinde bulunan toplam 38 plajda hizmet veren cankurtaranlar hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 447 kişiyi kurtardı. Cankurtaranların büyük gayretleriyle 7 Temmuz Cumartesi günü 89, 8 Temmuz Pazar günü ise 358 vatandaş hayata tutundu. En çok kurtarma Arnavutköy Karaburun ve Eyüp Ağaçlı’da gerçekleşti. Arnavutköy’de 57 kişi Eyüp’te ise 40 kişi kurtarıldı. Ekipler 1 Haziran’da başlayan plaj sezonunda şu ana kadar bin 372 vatandaşı kurtardı.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri İstanbul’da 12 ilçede bulunan toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor. İBB ekipleri plajlarda; 35 jet ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı, 190 adet gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile vatandaşların can güvenliği için var gücüyle çalışıyor.

Cankurtaranlardan önemli uyarılar

Cankurtaranlar vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Cankurtaran olmayan plajlarda, ıssız plajlarda denize girmeyin. Cankurtaranların uyarı ve anonslarına mutlaka uyun. Dubalarla ayrılan güvenli alanların dışına çıkmayın. Özellikle yüzme bilmeyen kişiler derinliğini bilmediği, dibini görmediği veya bel bölgesini geçen derinlikteki sulara girmemeli. Çocuklarını suya sokan aileler kesinlikle çocuklarının yanından ayrılmamalıdır. Çocuklarda kolluk dışındaki can simidi ve deniz yatağı gibi aksesuarlar güvenilir değildir. Bu araçlar hareket kontrolünü kısıtlar ve üzerilerinden düşme tehlikesi vardır. Boğulma vakalarının bir kısmı suya atlama esnasında suyun sığ olmasına bağlı buyun kırıklarına bağlı gelişebilir. Bu nedenle tüm boğulma vakalarında boyun kırığı ihtimalini düşünmek gereklidir. Yüzme bilen kişi bile olsa deniz dalgalı ise kesinlikle girmemelidir."

Deniz taşıtlarının geçtiği bölgelerde, emniyet şeritlerinin dışında ve cankurtaran olmayan sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğunu belirten cankurtaranlar, "Özellikle baraj ve göletlerde suya girilmemelidir. Buralarda su aniden derinleşebilir veya suyun dibinde balçık çamur birikmiş olabilir. Akarsulara iyi yüzme bilinse bile cankurtaran yeleği ve kask olmadan suya girilmemelidir. Denizde yüzerken dikkat etmeniz gereken noktaların başında mavi bayraklı plajları tercih etmeye dikkat etmek geliyor. Bunun dışında, denizde yüzerken emniyetli hareket etmeniz gerekir. Olası kramp girme halinde sağlıklı bir şekilde karaya ulaşmak için cankurtaran hizmetinin veriliyor olduğundan emin olduğunuz plajları tercih etmeniz gerekir" uyarılarında bulundu.

Boğulan kişiye nasıl müdahale edilmeli?

Boğulan kişiye nasıl müdahale edilmesi gerektiğini de ifade eden anlatan cankurtaranlar, "Mümkünse boğulan kişinin yanına tekne veya sandal ile gidilmelidir. Boğulan kişinin boyun kırığı ihtimalini düşünerek öncelikle boynunu hareket ettirmemek gereklidir. Kişinin şuuru kapalı ve nefes almıyorsa hemen temel yaşam desteğine, yani ağızdan ağza solunum vermeye vakit kaybetmeden başlanmalıdır. Bu manevralara mümkünse suyun içinde başlanmalı ve bu sırada suyun dışına çıkartılmalıdır. Unutulmamalıdır ki en önemli kural hemen 112 acil yardım merkezine haber verilmesidir. Acil yardım ekibi gelen kadar kişi sırtüstü yatırılmalı, ağızdan ağza solunum ve kalp masajına devam edilmelidir. Dakikada 8-10 kez nefes verilmesi ve 100 kez kalp masajı yapılması yeterlidir. Bu manevralar 30 kalp masajı 2 solumun şekilde yapılmalıdır. Kişiyi sudan çıkarttıktan sonra ağız içi ve nefes borusundaki suyu çıkartmak için uğraşılmamalıdır" diye konuştu.

İBB’nin cankurtaran hizmeti verdiği plajlar ise şöyle:

"Çatalca’da Çilingoz, Yalıköy, Karacaköy, Ormanlı plajları, Arnavutköy’de Durusu Karaburun, Yeniköy plajları, Eyüp’de Ağaçlı plajı, Sarıyer’de Kısırkaya plajı, Beykoz’da Riva Merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O. plajları, Şile’de Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, Akçakese, Kabakoz, Kurfallı, Ağva, Kilimli plajları, Kadıköy’de Caddebostan 1, 2, 3 plajları Bakırköy’de Çiroz ve Güneş plajları, Küçükçekmece’de Menekşe plajı, Beylikdüzü’nde Gürpınar plajı, Büyükçekmece’de Kumburgaz ve Kamiloba (celaliye) plajları, Silivri’de ise Selimpaşa, Silivri, Semizkum, Çanta ve Gümüşyaka plajları."