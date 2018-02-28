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28 Şubat 2018 10:30

İBB Cemal Reşit Rey’den müzik resitali

İstanbulluları müzikle bir araya getiren İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bu hafta birbirinden özel programlar düzenleyecek.

İBB Cemal Reşit Rey’den müzik resitali

28 Şubat 2018 10:30


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta dopdolu programıyla İstanbullulara müzik ziyafeti sunacak. Haftanın ilk konserinde İBB CRR Konser Salonu, Mafalda Arnauth’u Türkiyede ilk kez sahnesinde ağırlayacak. Konser 2 Mart Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşecek.


İBB CRR gündüz konserinde ise gelenekselleşen “İstanbul’da Pazar Konserleri” kapsamında bu ay Zekai Tunca sevenleriyle buluşacak. Dinleyicilerine güzel bir pazar keyfi yaşatacak konser, 4 Mart günü 14.00’te başlayacak.


Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu 5- 6 Mart günleri saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde olacak. Zafer Gündoğdu’nun koro ve orkestra şefliğini üstlendiği “Bizim Havalarımız” programı bu ay, “Kadınlarımız ve Türküleri ” başlığıyla 7 Mart Çarşamba günü 20.00’de İBB CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek. İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, klasikleşen “Bestekârlarımız” konserlerine de devam edecek. Türk Müziğinin usta sanatçısı Emel Sayın, Zeki Müren’in en güzel eserlerini İstanbullu müzikseverler için seslendirecek. Konser, 9 Mart Cuma günü saat 20:00’de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek.




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