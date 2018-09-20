İBB desteğiyle bisikletle TEKNOFEST'e gidecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 500 bisikletçi Yeni Havalimanı'na bisikletle gidecek.

Dünyanın çeşitli kentlerinde, her sene 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu seneki teması “Çeşitlendir ve Devam Et” etkinliği kapsamında, 500 bisiklet sever 42 km Yeni Havalimanı TEKNOFEST etkinlik alanına kadar pedal çevirecek. İstanbul Bisiklet Derneği ve halkın katılımıyla ile “Çeşitlendir ve Devam Et” turunun yaklaşık 42 km güzergahı boyunca bisikletçilere su ve sağlık ekipleri destek verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü mobil büfelerle ikramda bulunacak. Tur dönüşünde İETT tarafından dileyen bisikletliler şehir merkezine otobüslerle ulaşımı sağlayanacak.