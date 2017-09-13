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13 Eylül 2017 13:39

İBB Futbol Akademi’de yeni sezon başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 20 bin çocuk ve gencin katıldığı ve 500 genci spor kulüplerinin altyapısına kazandırıldığı Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin altıncı etabı için kayıtlar başladı.

İBB Futbol Akademi’de yeni sezon başlıyor

13 Eylül 2017 13:39


20 bin çocuk ve gencin katıldığı Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 2017-2018 dönemi başlıyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor İstanbul tarafından hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak için kayıt almaya başladı.


Projenin ilk 5 etabında geleceğin yıldız adayı yaklaşık 500 genç Türk futbolunun altyapısına kazandırıldı. Daha önce iki aylık zaman diliminde yılda iki kez gerçekleştirilen proje, bu dönemde futbolcu adaylarının kendilerini daha fazla geliştirebilmesi amacıyla altı aylık zamana yayılacak. Anadolu Yakası’nda 12, Avrupa Yakası’nda 11 olmak üzere toplam 23 spor tesisinde alınacak kayıtlar sonunda 30 Ekim’de projenin altıncı etabı başlayacak.



Geleceğin yıldızları Türk futboluna kazandırılıyor


Tesislerde altı ay boyunca antrenörler ve futbol eğitmenleri tarafından çalıştırılacak olan yıldız adayları proje sırasında Başakşehir Futbol Kulübü başta olmak üzere profesyonel ve amatör spor kulüplerinin gözlemcileri tarafından da yakın markaja alınacak. Gelecek vadeden ve yetenekli oldukları tespit edilen sporcular da genç yaşta kulüplerin altı yapılarına kazandırılmış olacak.



Fiziksel ve mental gelişime katkı sağlanıyor


10 yaş altı ve 11-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin erken dönemde sporla tanışmalarını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını ve özgüvenlerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan proje ile çocukların ev, okul ve spor üçgeninde zamanlarını doğru ve verimli geçirmelerini sağlıyor. Rekabetin kuralları, rakibe ve emeğe saygı, fair play, spor ahlakı ve spor kültürü gibi kavramlarla da çocukların erken dönemlerde tanışmalarını hedefleyen proje, çocukların spora başlamasına ve fiziksel gelişimlerine destek oluyor.



Kayıtlarda son gün 16 Ekim


23 spor tesisinde 16 Ekim’e kadar kayıtları devam edecek olan ve hiçbir ücretin talep edilmediği projeye katılacak olan çocuk ve gençlere antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanacakları şort, eşofman, yağmurluk, eldiven gibi tüm eşyaları yine ücretsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi antrenör ve eğitmenlere proje öncesi verilen hizmet içi eğitim altıncı etap öncesinde de verilecek. Ayrıca proje boyunca spor tesislerinde her hafta sonu futbolcu adaylarına ve ailelerine yönelik değerler eğitimi de düzenlenecek. Projenin altıncı etabı antrenman, eğitimler ve tesisler arası müsabakaların ardından 14 Mayıs’ta yapılması planlanan final karşılaşmaları ve ödül töreni ile tamamlanacak.


Projenin gerçekleştirileceği ve kayıtların alınacağı İBB Spor Tesisleri:



Anadolu Yakası’nda


Tuzla Sahil Spor Tesisi


Dudullu Spor TESİSİ


Pendik Kaynarca Spor Tesisi


Pendik Çamlık Spor Tesisi


Pendik Sahil Spor Tesisi


Pendik Kurtköy Spor Tesisi


Maltepe Orhangazi Spor Tesisi (Sahil)


Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi


Sancaktepe Taha Akgül Spor Tesisi


Ümraniye Haldun Alagaş Spor Tesisi


Bostancı Sahil Spor Tesisi


Heybeliada Halı Saha Tesisi



Avrupa Yakası’nda


Bakırköy Florya Spor Tesisi


Esenler Hakkı Başar Spor Tesisi


Eyüp Tevfik Aydeniz Spor Tesisi


Sarıyer Metin Oktay Spor Tesisi


Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi


Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi


Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi


Zeytinburnu Çırpıcı Spor Tesisi


Şişli Kuştepe Spor Kompleksi


Silivri Müjdat Gürsü Spor Tesisi


Fatih Edirnekapı Spor Tesisi




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