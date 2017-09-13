İBB Futbol Akademi’de yeni sezon başlıyor

20 bin çocuk ve gencin katıldığı Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 2017-2018 dönemi başlıyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor İstanbul tarafından hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak için kayıt almaya başladı.

Projenin ilk 5 etabında geleceğin yıldız adayı yaklaşık 500 genç Türk futbolunun altyapısına kazandırıldı. Daha önce iki aylık zaman diliminde yılda iki kez gerçekleştirilen proje, bu dönemde futbolcu adaylarının kendilerini daha fazla geliştirebilmesi amacıyla altı aylık zamana yayılacak. Anadolu Yakası’nda 12, Avrupa Yakası’nda 11 olmak üzere toplam 23 spor tesisinde alınacak kayıtlar sonunda 30 Ekim’de projenin altıncı etabı başlayacak.

Geleceğin yıldızları Türk futboluna kazandırılıyor

Tesislerde altı ay boyunca antrenörler ve futbol eğitmenleri tarafından çalıştırılacak olan yıldız adayları proje sırasında Başakşehir Futbol Kulübü başta olmak üzere profesyonel ve amatör spor kulüplerinin gözlemcileri tarafından da yakın markaja alınacak. Gelecek vadeden ve yetenekli oldukları tespit edilen sporcular da genç yaşta kulüplerin altı yapılarına kazandırılmış olacak.

Fiziksel ve mental gelişime katkı sağlanıyor

10 yaş altı ve 11-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin erken dönemde sporla tanışmalarını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını ve özgüvenlerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan proje ile çocukların ev, okul ve spor üçgeninde zamanlarını doğru ve verimli geçirmelerini sağlıyor. Rekabetin kuralları, rakibe ve emeğe saygı, fair play, spor ahlakı ve spor kültürü gibi kavramlarla da çocukların erken dönemlerde tanışmalarını hedefleyen proje, çocukların spora başlamasına ve fiziksel gelişimlerine destek oluyor.

Kayıtlarda son gün 16 Ekim

23 spor tesisinde 16 Ekim’e kadar kayıtları devam edecek olan ve hiçbir ücretin talep edilmediği projeye katılacak olan çocuk ve gençlere antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanacakları şort, eşofman, yağmurluk, eldiven gibi tüm eşyaları yine ücretsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi antrenör ve eğitmenlere proje öncesi verilen hizmet içi eğitim altıncı etap öncesinde de verilecek. Ayrıca proje boyunca spor tesislerinde her hafta sonu futbolcu adaylarına ve ailelerine yönelik değerler eğitimi de düzenlenecek. Projenin altıncı etabı antrenman, eğitimler ve tesisler arası müsabakaların ardından 14 Mayıs’ta yapılması planlanan final karşılaşmaları ve ödül töreni ile tamamlanacak.

Projenin gerçekleştirileceği ve kayıtların alınacağı İBB Spor Tesisleri:

Anadolu Yakası’nda

Tuzla Sahil Spor Tesisi

Dudullu Spor TESİSİ

Pendik Kaynarca Spor Tesisi

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Pendik Sahil Spor Tesisi

Pendik Kurtköy Spor Tesisi

Maltepe Orhangazi Spor Tesisi (Sahil)

Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi

Sancaktepe Taha Akgül Spor Tesisi

Ümraniye Haldun Alagaş Spor Tesisi

Bostancı Sahil Spor Tesisi

Heybeliada Halı Saha Tesisi

Avrupa Yakası’nda

Bakırköy Florya Spor Tesisi

Esenler Hakkı Başar Spor Tesisi

Eyüp Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

Sarıyer Metin Oktay Spor Tesisi

Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi

Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi

Zeytinburnu Çırpıcı Spor Tesisi

Şişli Kuştepe Spor Kompleksi

Silivri Müjdat Gürsü Spor Tesisi

Fatih Edirnekapı Spor Tesisi