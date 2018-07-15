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15 Temmuz 2018 11:04

İBB Güvenlik görevlileri 15 Temmuz temalı forma giydi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri 15 Temmuz’u unutturmamak ve şehitler ile gazilere saygı için 15 Temmuz temalı forma giydi.

İBB Güvenlik görevlileri 15 Temmuz temalı forma giydi

15 Temmuz 2018 11:04


İstanbul’un her noktasında hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Güvenlik A.Ş.’de çalışan 8 bin 600 özel güvenlik görevlisi, 15 Temmuz’u unutturmamak ve şehitler ile gazilere saygı için özel forma giydi. Üzerinde İBB ve İSTGÜVEN logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapacak özel güvenlik görevlileri, İstanbulluların yoğun kullandığı, İBB bünyesindeki Metro, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, mezarlıklar gibi yerlerin de içinde olduğu bin 350 noktada hazır bulunacak.


Bakanlık Genelgesiyle belirlenmiş özel güvenlik görevlileri kıyafetlerinde farklı bir durum olmasından dolayı, “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” için yapılacak çalışma konusunda, sadece o güne mahsus, bakanlığa bağlı birimlerden gerekli izinlerin alındığı belirtildi. Güvenlikçilerin giyeceği üniformaların yanı sıra çalışanlar için de yine 15 Temmuz’a özel aynı tasarım özelliklerini taşıyan tişörtler ve şapkalar hazırlandı.




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