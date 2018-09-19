İBB İSMEK kurslarına yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK kurslarına yeni dönem kayıtları devam ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi kurslarına İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Kayıt sayısı 312 bini buldu. Bu yıl çok sayıda yeni eğitim programının eklendiği İSMEK kurslarına en çok başvuruyu üniversite mezunları yaptı. Bu grubu lise mezunları takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, İstanbul halkına 23 yıldır çok geniş bir alanda ücretsiz eğitim hizmeti sunuyor. Bu sene eğitim döneminde 40 alanda 307 branş ve 752 programda eğitim verecek olan İSMEK, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbulluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu yıl 312 bin kişi İSMEK eğitimlerinden yararlanabilmek için kayıt yaptırdı. Bugüne kadar ise ev hanımından profesöre kadar toplumun her kesiminden 3 milyon kişi İSMEK eğitimlerinden yararlandı.

En çok üniversiteliler başvurdu

İSMEK kurslarına en fazla kayıt üniversite mezunlarından geldi. Eğitimlerinden yararlanmak isteyen İstanbulluların yüzde 54'ü, 40 yaş ve altı genç nüfustan oluşuyor. İngilizce eğitimi en fazla başvuru alan branş olurken bu branşı diksiyon, pilates, iğne oyası, kadın giysileri dikimi, bilgisayar işletmenliği, Arapça, aerobik, guaj boya resim ve gitar eğitimleri takip ediyor.

Bu yıl çok sayıda eğitim programı eklendi

Bu yıl kurslara çok sayıda yeni eğitim programı eklendi. Kişisel Gelişim ve Eğitim alanından; Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Marka Yönetimi. Müzik ve Gösteri Sanatları Alnından; Karagöz Ustası, Karagöz Oynatma - Tasvir Yapma Eğitimi, İşaret Dili ile Tiyatro. Muhasebe ve Finansman alanından; LUCA, GO3. Gıda Teknolojisi Alanından; Sanatsal Dünya Ekmekleri Yapımı. Grafik ve Fotoğraf Alanından; 'Maya İle 3D Animasyon 3 (After Effect ve Motion Animasyon). Bilişim Teknolojileri Alanından; Algoritma ve Programlamaya Giriş. Hayvan Yetiştiriciliği Alanından; İpekböceği Yetiştiriciliği gibi pek çok eğitim programı bu yıl kursiyerlere sunuluyor.

Kayıt olmak çok kolay

Yeni dönem eğitimlerinin başladığı İSMEK'te kayıtlar yıl boyu devam ediyorken, eğitim almak isteyenlerin ön kayıt işlemlerini internet üzerinden yapmaları gerekiyor. İSMEK'in ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinden yararlanmak isteyen İstanbullular, www.ismek.ist adresi üzerinden online ön kayıt yaptırabiliyor. Öğrencilerin daha sonra eğitim almak istedikleri İSMEK eğitim merkezlerine kimlik fotokopileriyle birlikte şahsen giderek ön kayıtlarını esas kayda döndürmeleri gerekiyor.