İBB “Kavuklu Kahve” ile orta oyununu tanıtıyor

Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen gösteriler, Eylül ayı sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Gösteri Sanatları Merkezi, yeni kültür sezonuna merhaba dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden biri olan orta oyununu yeni nesillerle tanıştırmak için ‘Kavuklu Kahve’ nev-icad orta oyunuyla seyircinin karşısına çıkmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Kavuklu Kahve" nev-icad orta oyunu, Sultanahmet’te seyircileriyle buluştu. Vatandaşlardan büyük ilgi gören oyun kahkaha tufanı estirdi. 7’den 70’e herkesin izlediği gösteriler her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.00’de seyirciyle buluşacak. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek gösterilere katılım ise ücretsiz.

Orta oyunu geleneğinden alınan değerlere güncel yorum katılarak hazırlanan Kavuklu Kahve, bu nedenle nev-icad bir orta oyunu olarak nitelendiriliyor. Böylece kadim değerlerimizden olan orta oyununu unutturmamak ve gelecek nesillere tanıtırarak yaşatılması hedefleniyor.

Kavuklu Kahve’nin yönetmenliğini Erdem Erdoğan, dramaturjisini ise Tufan Yılmaz üstlendi. Oyun, “Oyunumuz var a dostlar. Dört bir yana haber salınsın. Duyanlar duymayanlara haber uçursunlar. Alem-i temaşa için sahnelerimiz pur heyecan hazırlıkta. Dostlar abad, düşmanlar berbat olsunlar. Dünya döndükçe perdemiz tüm ruhlara huzur ve surur ikram etsin” cümleleriyle izleyiciyi selamlayacak. Yaz Neşesi Etkinlikleri kapsamında da seyirciyle buluşan oyun izleyenlerden tam not almıştı.