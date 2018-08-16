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16 Ağustos 2018 15:52

İBB, Kurban Bayramı’na hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

İBB, Kurban Bayramı’na hazır

16 Ağustos 2018 15:52

AKOM’da kurulan kurban kriz merkezi bayram boyunca nöbette olacak, ALO 153 ihbarları alacak. Boğaz’da olumsuz görüntülerin olmaması için sıkı tedbirler alınacak.


Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili tüm birimleriyle gerekli önlemleri alıyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kurban kriz masası oluşturuldu. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin tüm ilgili birimleri kurban bayramı öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat nöbette olacak.



ALO 153 kurban hattı kuruldu


İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ALO 153 üzerinden ihbar ve bilgilendirme hattı kuruldu. 24 saat açık olacak hat ile vatandaşların her türlü şikayet ve talepleri değerlendirilecek. Ayrıca vatandaşlar kurbanlık hayvanlar ile ilgili bilgi edinebilecek. Beyaz Masa Mobil Ekibi ve Yerinde Çözüm Ekibi bayram süresince görevde olacak.


Boğaz çevresinde sıkı tedbirler alındı


Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Boğaz çevresi ve dere kenarlarında olumsuz görüntülerin yaşanmaması için sıkı tedbirler alıyor. Boğaz çevresi hem karadan hem de denizden sıkı denetimde tutulacak. Bölge halkı anonslar ve bilgilendirme afişleriyle uyarılacak. Olumsuz görüntülerin yaşanmasına sebep olanlara cezai yaptırım uygulanacak. Zabıta Daire Başkanlığı, izinsiz kurban satış ve kesim yapılmaması için sıkı denetim yapacak. İzinsiz satış ve kesimler önlenecek. İSKİ de gerekli tüm önlemleri alacak.



Modern ve temiz kurban alanları


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere 9 ayrı noktada kurban satış ve kesim alanı kurdu. Modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakımlar titizlikle yürütülüyor. Toplam 265 bin metrekarelik alana sahip İBB Kurban Satış ve Kesim alanları 14.946 büyükbaş hayvan ve 2700 küçükbaş hayvan kapasiteli. Ayrıca 22 büyükbaş hayvan kesim ünitesi ve 5 küçükbaş hayvan kesim ünitesi vatandaşlara hizmet veriyor.


İBB’nin Avrupa Yakası’nda 6, Anadolu Yakası’nda 3, kurban satış ve kesim alanı bulunuyor. Eyüpsultan (Alibeyköy), Arnavutköy (Haraççı), Başakşehir (Kayaşehir), Avcılar (Yeşilkent), Çatalca (Kestanelik), Büyükçekmece (Çakmaklı), Ataşehir (Ferhatpaşa), Sancaktepe (Paşaköy), Pendik (Kurnaköy) olmak üzere alanların toplamı 265 bin metrekare.



Kurban satış ve kesim alanları denetleniyor


İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 6 ekip (2 veteriner hekim ve zabıta) kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili denetimlerde bulunuyor. Ekipler alanların teknik ve hijyenik açıdan kriterlere uygun olup olmadığını bayram öncesi ve sonrası boyunca denetleyecek.


Kaçan kurbanlıkların yakalanması için 15 ayrı ekip oluşturuldu. İkişer kişiden oluşan ekipler ALO 153’e gelen kaçan kurbanlık ihbarlarına ücretsiz olarak müdahale edecek, hayvan yakalanarak sahiplerine teslim edilecek.



İBB kurban uygulaması yayında


İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması oluşturuldu. Telefonlarına uygulamayı indiren vatandaşlar, küpe kontrol, kurban ve adak satış yeri, kurban ve adak kesim yeri, kurban hakkında, ihbar hattı gibi hizmetlere kolay erişim imkanı bulacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25.000 adet ‘Kurban Kesim ve Hijyeni’ el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara bir milyon hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı.


İBB Satış ve Kesim Alanlarından hizmet alan vatandaşların rahat bir ortamda vakit geçirebilmeleri için gerekli sosyal hizmetler sağlanıyor.



İETT’den, kesim merkezlerine kolay ulaşım için özel seferler


İETT, İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenledi. Avrupa Yakasında; Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına İETT seferler düzenleyerek vatandaşların kolay ulaşımını sağlayacak.




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