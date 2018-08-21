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21 Ağustos 2018 15:33

İBB, kurban merkezlerine özel seferler düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban merkezlerine kolay ulaşımı için İETT aracılığıyla yeni seferler koydu.

İBB, kurban merkezlerine özel seferler düzenliyor

21 Ağustos 2018 15:33


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT aracılığıyla İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenliyor.


Avrupa Yakasında; Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına İETT seferler düzenleyerek vatandaşların kolay ulaşımını sağlıyor.Kurban kesim alanlarından geçen hatlar ise şöyle:



Avrupa Yakası


Haraççı/Arnavutköy Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


36YS Yassıören-Arnavutköy


336A Balaban Köyü- Bayrampaşa Metro


En Yakın Durak Adı: “Araç Muayene İstasyonu”



Kayaşehir/Başakşehir Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


79F Kayaşehir- Yenibosna Metro


79M Kayaşehir- Mecidiyeköy


78F Başakşehir 4.Etap- Fenertepe


MK22 Arnavutköy- Başakşehir Metro


36F Cebeci Peronları - Kayaşehir


79KM 11. Bölge - Mecidiyeköy Metrobüs


En Yakın Durak Adı : “Turgut Özal İ.H.O.O”



Yeşilkent/Avcılar Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


142B Belediye- Atatürk Caddesi


142E Doğan Araslı Bulvarı-Aksaray Peronları


E-57 Esenkent-Bakırköy


E-58 Esenkent Bahçeşehir-Mecidiyeköy


79KM 11. Bölge - Mecidiyeköy Metrobüs


En Yakın Durak Adı: “Karanfil” ve “Bizimevler Köprü”



Kestanelik/Çatalca Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


403 Çiftlikköy- Çatalca


404 Yalıköy/Karacaköy-Çatalca


En Yakın Durak Adı : “İstanbul Caddesi”


Alibeyköy/Eyüp Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


47N Nur Sitesi- Eminönü


49Z Yeşilpınar- 4.Levent- Zincirlikuyu Metrobüs


47L Binevler- Hacıosman Metro


49GB Yunus Emre Mahallesi - Şişli


49M Kazım Karabekir Mahallesi - Şişli


En Yakın Durak Adı: “Fidanlık” durağı.



Sultangazi Belediyesi Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


36L MescidiSelam-Beşiktaş


36S Habibler Merkez- Sultangazi Belediyesi


78C Yunus Emre Mahallesi- Başakşehir Metrokent


HT6 Batışehir- Kocatepe Metro


En Yakın Durak Adı: “Mimar Sinan Bulvarı” durağı.



Çakmaklı/Büyükçekmece Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


E-60 Büyükçekmece/Mimar Sinan-Mecidiyeköy


142S Tüyap-1.Cadde


144B Gürpınar Ortaokulu -Heybetli Sokak


418 İ.Ü. Avcılar Kampüsü-Hadımköy TOKİ


HT18 Cennet Mahallesi-Yenibosna Metro


En Yakın Durak Adı : “SAN-BİR 3”



Anadolu Yakası


Ferhatpaşa/Ataşehir Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


14KS Sultanbeyli - Gölet - Kozyatağı Metro


320Y Yenidoğan Peronları - Kozyatağı Metro


320A Sultanbeyli / Mimar Sinan - Samandıra / Üsküdar


En Yakın Durak Adı : “G-67 Sokak”



Kurnaköy/Pendik Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


132D Kurtdoğmuş- Ballıca- Kartal


En Yakın Durak Adı : “Yöresel Pazar”



Paşaköy/Sancaktepe Kurban Kesim Alanı


Geçen Hatlar


131B Mimar Sinan Mahallesi -Ümraniye


132M Sultanbeyli Mimar Sinan-Abliye -Kartal Devlet Hastanesi


18M Sultanbeyli Mimar Sinan - Uzunçayır Metrobüs


131M Battalgazi Mahallesi - Bereket Sitesi


320Y Yenidoğan Peronları - Kozyatağı Metro


320A Sultanbeyli / Mimar Sinan - Samandıra / Üsküdar


En Yakın Durak Adı : “Sultanbeyli Anadolu Lisesi”




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