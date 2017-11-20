İBB Meclisi’nden ESTAM’a ziyaret

Ziyaret, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’in eşliğinde Eyüp Sultan Camii’nde sabah namazı ile başladı. Gezide meclis üyelerine Eyüpsultan Uzmanı rehberler eşlik etti. Eyüpsultan Alan Destek Noktası’ndan başlayan gezi öncesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer yaptığı bilgilendirme konuşmasında ESTAM’ın çalışmalarını anlattı.

ESTAM’ı anlattı

Zaman içinde Eyüpsultan’ın kimliğini oluşturan tarihi merkezin aşındığına, Haliç sahiliyle bağının kopma noktasına geldiğine değinen Koçer, ESTAM’ın projeleri hakkında bilgi verdi.

Çalışmalar devam ediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen ve bir çok ödüle layık görülen bu proje kapsamında, Eyüpsultan’ın kimliğine uygun düşmeyen unsurlardan arındırılması, ziyaretçi yönetiminin yapılması, akıllı kent otomasyon sistemlerinin Eyüpsultan’a uygun olanlarının kurulması konusunda çalışmalar yapılıyor.

Örnek sokakta gezi

Gezi programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyelerine tarihi alan içerisinde gerçekleştirilecek alt yapı çalışmaları, üst zemin döşemeleri çalışmaları, sokak cephe düzenlemeleri, kurumsal kimlik elemanları düzenlemeleri çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. Eyüpsultan Hazretleri’nin kabrinin ziyaret edilmesi ile son bulan gezide ESTAM projeleri pilot uygulama alanı olan Feshane Caddesi’nden Oyuncakçılar Çarşısı’na kadar uzanan bölümde Eyüpsultan Tarihi Alanı’nda yapılacak çalışmalarının görsel tanıtımı gerçekleştirildi.