İBB öğrencilere deniz, kıyı ve plaj temizliğine yönelik seminer verdi

Bu yıl ilki Şile'de yapılan seminerde 500 öğrenci bilgilendirildi.

İstanbul genelinde deniz, kıyı ve plaj temizliğinin yanı sıra deniz kirliliğinin önüne geçmek adına denetimlerini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “denizlerimiz temiz kalsın” eğitim projesi kapsamında seminer düzenledi. Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Sistem Geliştirme Şefi Salih Gündüz, İBB personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

‘Maviyi seviyorum, denizi koruyorum' sloganı ile 2018-2019 eğitim döneminde 10 bin öğrenci hedefi ile düzenlenecek eğitim seminerlerinin ilki, bu yaz milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği ve mavi ile yeşilin buluştuğu semt olan Şile ilçesinde gerçekleşti. Deniz kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve bireylerin üzerine düşen görevler, zengin görsellik içeren seminer sonunda denizden çıkartılan malzemeleri sergilendi.

Seminerde konuşma yapan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Sistem Geliştirme Şefi Salih Gündüz: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kıyıları ve plajları temizliyoruz. Kirletilmemesi için ciddi denetimler yapıyoruz. Ceza işlemi uyguluyoruz. Ancak çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımıza bilinç katacak, çevre eğitimleri ve deniz kirliliğine yönelik eğitimler de vermekteyiz. Geçen yıl 5 binden fazla öğrenciye bu eğitimleri verdik. Bu yılda 10 bin öğrenci hedefimiz var. Yazın vatandaşların en çok kullandığı Şile İlçemizden başladık. Bugün 500 öğrencimiz ile beraber güzel bir şekilde eğitimlerimizi gerçekleştirdik” dedi.