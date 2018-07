İBB plajlarına İstanbullulardan yoğun ilgi

İstanbulluların gönül rahatlığıyla deniz keyfi yaşadığı plajlarda soyunma kabini, duş alanı, şezlong ve şemsiye gibi hizmetler sunulurken spor ve eğlence aktiviteleri de düzenleniyor.

İstanbullular havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajlarına yoğun ilgi gösteriyor. İBB plajları her gün on binlerce vatandaşa günü birlik tatil imkanı sunuyor. Haftanın yedi günü sabah saat 08.30 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet veren İBB plajlarında can güvenliği ve sağlık konularında maksimum seviyede tedbir alınıyor. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülen ve gün boyu kumsalların temizlendiği Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Yeşil alanlar, basketbol ve voleybol sahaları ile çeşitli spor aletlerinin bulunduğu sosyal yaşam alanlarının yer aldığı plajlarda halkın keyifli bir gün geçirebilmesi amacıyla spor ve eğlence aktiviteleri de düzenleniyor. Büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, duş alanları, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu plajlarda ayrıca şort, oyun topları, yüzme simitleri gibi çeşitli deniz malzemeleri de temin edilebiliyor.

İstanbul’da 2018 yılında hizmet veren plajlar ve genel özellikleri şöyle;

Menekşe Plajı;Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı’nın 120 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

Güneş Plajı; 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı’nda iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı’nda, plaj voleybol sahası ve 240 araçlık otopark bulunuyor.

Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş arası çocuklar ile engelli vatandaşların (refakatçisi olan bir ile) ücretsiz olarak yararlanabildiği Güneş Plajı’nda; şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kullanım bedeli yetişkinler için 22, öğrenciler içinse 11 TL.

Caddebostan plajları

Caddebostan sahilinde toplam 1000 metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor. 450 metre uzunluğundaki Caddebostan-1 Plajı’nda 7 yaş ve üzeri için şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kulanım bedeli yetişkinler için 22, öğrenciler içinse 11 TL. Caddebostan 1 Plajı’ndan da engelli vatandaşlar (refakatçisi olan bir kişi ile) ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

300 metre uzunluğundaki Caddebostan 2 Plajı ve 250 metre uzunluğundaki Caddebostan 3 Plajı ise ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe ve Caddebostan 2-3 Plajları’nda şezlong ve şemsiye kiralamak da mümkün. Dileyen vatandaşlar her biri için 10 TL ödeyerek bu hizmetlerden de yararlanabiliyor.

İBB Cankurtaran ekipleri 38 plajda hizmet veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan tüm plajlarda güvenlik ve cankurtaran personeliyle gerekli tedbirleri alıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri İstanbul’da 12 ilçede bulunan toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor. İBB ekipleri plajlarda; 35 jet-Ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ve 190 adet gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile vatandaşların can güvenliği için var gücüyle çalışıyor. Cankurtaran ekipleri, 2005 yılından bu yana 47.405 vatandaşın kurtarılmasını sağladı. Ekipler 1 Haziran’da başlayan plaj sezonunda şu ana kadar 844 vatandaşı kurtardı.

İBB’nin cankurtaran hizmeti verdiği plajlar ise şöyle:

"Çatalca: Çilingoz, Yalıköy, Karacaköy, Ormanlı

Arnavutköy: Durusu Karaburun, Yeniköy

Eyüp: Ağaçlı

Sarıyer: Kısırkaya

Beykoz: Riva Merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O.

Şile: Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, UzunkumAkçakese, Kabakoz, Kurfallı, Ağva, Kilimli

Kadıköy: Caddebostan 1, 2, 3

Bakırköy: Çiroz, Güneş

Küçükçekmece: Menekşe

Beylikdüzü: Gürpınar

Büyükçekmece: Kumburgaz, Kamiloba (celaliye)

Silivri: Selimpaşa, Silivri, Semizkum, Çanta, Gümüşyaka".