İBB Smarterlabs’da "Zemin İstanbul"u anlatacak

İBB, toplantıda fikri olan müteşebbislere ve genç beyinlere yeni ufuklar açacak “Zemin İstanbul” projesini anlatacak.

Aralarında İstanbul’un da bulunduğu Avrupa’nın 7 önemli şehri, Karaköy’deki Studio-X’te düzenlenecek uluslararası Smarterlabs çalıştayında, “Avrupa’nın Kentleşme ve Şehircilik ile İlgili Sorunları” ele alacak.

Şehirlerdeki akıllı ulaşım uygulamalarına erişim ve kullanılabilirlikte dezavantajlı kesimlerin (teknoloji kullanamayan, yaşlı, engelli vb.) çalışmalara daha fazla dahil edilmesini sağlayacak bir ortak Yönetişim Modeli ortaya çıkarmak olan SmarterLabs Projesi, AB Urban Europe tarafından destekleniyor.

Avrupa’nın kentleşme ve şehircilik ile ilgili sorunlarına kapsayıcı, sürdürülebilir ve akılı çözümler bulmayı amaçlayan ve koordinatörü Maastricht Üniversitesi olan Smarterlabs Projesi’nde Maastricht, Graz, Brüksel ve Bellinzona şehirleri yer alıyor. Projede Avrupa’nın diğer şehirlerinde yeni yönetişim modelinin oluşmasına yönelik görevi olan Santander ve Helsinki ile İstanbul’dan 3 danışman bulunuyor. Projenin ortakları arasında 7 şehirdeki Living Lab’ler, üniversiteler ve bazı aktivist kuruluşlar bulunuyor.

Çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AB İlişkileri Müdürlüğü, yeni kurulan ‘Zemin İstanbul’ projesini anlatacak. Ayrıca İBB’nin ilgili birimleri ile Başakşehir Living Lab de organizasyonda yer alacak.

Çalıştayda ayrıca, İstanbul’daki akıllı ulaşım uygulamalarının daha geniş kesimlere yaygınlaştırılmasına yönelik konular tartışılacak ve yeni bir yönetişim modelinin ortaya çıkması için katılımcı bir platform oluşturulacak. İstanbul’da kullanılan bazı akıllı uygulamalar ve bu uygulamaların erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sonuçları da ele alınacak.Program sonunda katılımcılar, Karaköy’den yürüme etkinliği başlatarak Şişhane’deki “Zemin İstanbul”a geçecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin inşaatı devam eden Zemin İstanbul şantiyesini ziyaret edecek.