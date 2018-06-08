İBB spor tesisi ve salonlarında yaz spor okulları başlıyor

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanması ve okulların tatile girmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çocukların erken yaşta sporla tanışmaları ve yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri amacıyla spor salonlarında ve okul spor salonlarında Yaz Spor Okulu açıyor.

57 salonda düzenlenecek olan Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları’na 10 bin çocuğun katılması bekleniyor. Okulların yanında ayrıca İBB’nin 11 spor tesisi ve spor kompleksinde de yaz spor okulu hizmeti verilecek.

Salonlarda ücretsiz yaz spor okulu

Yaz spor okullarından ilki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin okul bahçelerine kazandırdığı spor salonlarında düzenlenecek. İlk kez 2017 yaz tatilinde açılan ve yoğun talep üzerine kış mevsiminde de devam eden Okul Spor Salonları Spor Okulları’nda bu yaz 6-15 yaş aralığındaki çocuklara 20 farklı branşta spor eğitimi verilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları’na katılacak çocuklar faaliyetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

10 bin çocuğa ücretsiz spor hizmeti

Faaliyet saatleri içinde beden eğitimi derslerinin yapıldığı, ders saatleri dışında ve tatil günlerinde bulundukları bölgenin halkına spor yapma imkanı sağlayan salonlardan 57’si bu yaz çocukların hizmetinde olacak. 18 Haziran’da başlayıp 17 Ağustos’a kadar 109 beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler tarafından verilecek eğitimler kapsamında çocukların sporla tanışmaları sağlanacak.

Salonlarda hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 12.00 ve 13.00 - 17.00 saatleri arasında verilecek spor eğitimlerinin kontenjanı ise bu yaz için 10 bin çocukla sınırlı olacak. 29 ilçeyi kapsayacak olan Okul Spor Salonları Ücretsiz Yaz Spor Okulları için çocuklarını kayıt ettirmek isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen veliler İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 0212 600 87 00 numaralı telefonundan bilgi alabilecek.

Spor tesislerinde yaz okulları 25 Haziran’da başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesisi ve komplekslerinde açılacak olan yaz spor okulları ise iki dönem şeklinde hizmet verecek. İlk etap 25 Haziran’da başlayıp 20 Temmuz’da sona erecek. İkinci etap ise 23 Temmuz ve 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6 - 12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek olan yaz okulları için birçok tesiste kontenjan doldu.

11 tesis ve 14 branşta spor hizmeti

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul tarafından organize edilen yaz spor okulları Anadolu yakasında 4, Avrupa yakasında 7 olmak üzere toplam 11 tesiste faaliyet gösterecek. Spor tesislerindeki İBB Yaz Spor Okulları’nda jimnastik, futbol, futsal, badminton, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, masa tenisi, atletizm, taekwando, karate, okçuluk ve buz pateni gibi farklı branşlarda spor eğitimleri verilecek. Öte yandan çeşitli eğitsel oyunlarla çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanacak.

Ayrıca her iki dönem boyunca öğrenciler için geziler, eğlenceler ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaz spor okulu hizmeti verdiği spor tesislerinin listesine ve hizmetle ilgili tüm detaylara ise www.yazsporokullari.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.