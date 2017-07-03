İBB, Spor Toto ve Zeytinburnu Belediyesi’nden 3 altın yatırım

Kültürel ve sosyal donatı alanlarını arttıracak projeler kapsamında Zeytinburnu’na 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi, İstanbul’un en büyük buz pisti, 2 bin 200 araçlık dev otopark ve 17 bin seyirci kapasiteli spor kompleksi yapılacak.

Sahil ilçesi Zeytinburnu’nda yatırımlar aralıksız devam ediyor. 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi’nde sona yaklaşan Zeytinburnu Belediyesi, Spor Toto işbirliğiyle İstanbul’un en büyük buz pistini, İBB ortaklığıyla da 2 bin 200 araçlık dev otopark ve 17 bin kişilik stadyuma sahip spor kompleksini hayata geçiriyor.

İlçenin en merkezi noktalarında yapılacak olan projeler arasında yer alan 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nın hemen karşısına yapılacak. İstanbul’un en geniş yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan Millet Bahçesi, aynı zamanda olası bir afet durumunda Zeytinburnuluların toplanacağı ortak alanlardan biri olacak.

Biyolojik gölet, piknik alanı, koşu yolu

Zeytinburnu’nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek Millet Bahçesi’nde 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, 1.800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru, 2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu, 4 metre genişliğinde 2.800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, bay, bayan ve engelli lavaboları, kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak.

4D sinevizyon merkezi

4D Sinevizyon Merkezi’nin de yer alacağı bahçede vatandaşlara her ay farklı konular hakkında belgesel filmler izletilecek. Sinevizyon Merkezi, açılış ayında 27 Mayıs darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşanan tüm darbeleri gözler önüne serecek. Millet Bahçesi’ne itfaiye merkezi de tekrar inşa edilecek. 7/24 göreve hazır halde bekleyecek olan itfaiye ekipleri, herhangi bir afette olay yerine çok daha kısa sürede ulaşabilecek.

15 Temmuz gecesi 66. Zırhlı Tugay’da mücadele edip darbe girişimine verilen desteği engelleyerek İstanbul için kilit rol oynayan Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün adını da Millet Bahçesi’nde yaşatacak olan Zeytinburnu Belediyesi, Şehit Albay Ertürk adına Türk bayrağı altında yer alacak olan Şehit Piyade Kurmay Albay

Sait Ertürk Köşesi yaptıracak.

İstanbul’un her yerinden ulaşım kolaylığı

Akşemseddin tramvay durağına 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan Millet Bahçesi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Zeytinburnu Kaymakamlık Hizmet Binası, Zeytinburnu Belediye Hizmet Binası, Olivium AVM ve 58. Bulvar Caddesi’nin hemen yanında yer alacak. Marmaray Kazlıçeşme durağı, otobüs ve minibüs duraklarına da 5 dakikalık yürüme mesafesinde yapılacak olan Millet Bahçesi, üst geçitle 15 Temmuz Meydanı’na bağlanarak yayaların bahçeye geçişi için kolaylık sağlanacak.

2 bin 200 araçlık büyük otopark ve spor kompleksi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Zeytinburnu’ndaki eski stadyumun yerine 2 bin 200 araçlık 3 katlı Büyük Yer Altı Otoparkı ve 17 bin kişilik stadyuma sahip Spor Kompleksi de inşa edecek olan Zeytinburnu Belediyesi, ilçe trafiğini rahatlatacak ve gençlere yeni spor alanları sunacak ikinci büyük projesinde de sona yaklaşmış durumda. Yakın tarihte inşaat çalışmaları başlayacak olan 2 bin 200 araçlık 3 katlı Büyük Yer Altı Otoparkı ve Spor Kompleksi, toplam 124 bin metrekare üzerine inşa edilecek.

İBB işbirliğiyle inşa edecek olan 2 bin 200 araçlık büyük yer altı otoparkı, vatandaşların sokak ve caddelere araç park etme zorunluluğunu asgari düzeye indirerek ilçedeki trafiği rahatlatacak. Otoparkın Marmaray’a 5 dakika yürüme mesafesinde olması ise gün içinde Marmaray’ı kullanan araç sahiplerine de büyük kolaylık sağlayacak.

Yüzme havuzu, fıtness salonu ve futbol sahası

Eski Zeytinburnu Stadyumu’nun yerine inşa edilecek olan 2 bin 200 araçlık 3 katlı büyük yer altı otoparkının üst kısmına ise 17 bin seyirci kapasiteli Türkiye’nin en modern spor komplekslerinden biri yapılacak. Geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirmeyi ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlayan spor kompleksinde 17 bin seyirci kapasiteli stadyum, 2 adet yüzme havuzu, 2 adet fitness salonu, squash (Raket) sporu salonu, uzak doğu sporlarının yapılacağı kapalı spor salonları, soyunma odaları, hamamlar, mescit, kafeterya, ticari üniteler, kulüp ofisleri, protokol tribünü ve localar yer alacak.

Kütüphane ve üstü kapalı meydan

Stadyumun yanındaki 7 bin metrekare üzerine ise 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak. 38 bin metrekarelik 17 bin seyirci kapasiteli stadyumun ve 2 havuzun kesiştiği orta alana da dinlenmek için üstü kapalı meydan yapılacak. Ayrıca spor kompleksinin içine kitap okumak ya da ders çalışmak için gelen vatandaşlara birçok ikramın yapılacağı Zeytinburnu’nun en büyük kütüphanesi kazandırılacak. Büyük yer altı otoparkı ve stadyum aynı zamanda 94 bin metrekarelik İstanbul’un en geniş yeşil alanlarından Millet Bahçesi’ne de 5 dakikalık yürüme mesafesinde olacak.

37 Bin metrekare üzerine dev buz pisti

Diğer bir taraftan Spor Toto işbirliğiyle gerçekleştirdiği İstanbul’un en büyük buz pisti inşaatına da 24 saat aralıksız devam eden Zeytinburnu Belediyesi, pistte fırtına gibi esecek yeni “Buz adamlarını” keşfetmek için Veliefendi Mahallesi’ne 37 bin metrekarelik İstanbul’un en büyük buz pistini kazandırıyor. İnşaat çalışmaları 24 saat aralıksız devam eden dev buz pistinin 2018 yılına yetiştirilmesi planlanıyor. Pist, aynı zamanda 2018 yılının bahar aylarında yapılacak olan Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak.

Aerobik salonu ve 2 bin 756 kişilik tribün

Müsabakaların yapılacağı ana saha ve antrenman sahası olmak üzere 2 adet sahadan oluşacak Zeytinburnu Buz Pisti’nde; 2 bin 756 kişilik tribün, fitness salonu, aerobik salonu, 24 oda ve 48 yatak kapasiteli konaklama birimleri, dinlenme alanları, kütüphane, konferans salonu, fuaye, kafeterya, hakem ve antrenör odaları, VIP seyirci locaları, lobi, yemekhane, mescit, medya için basın toplantı salonları, TV yayın, ses, görüntü ve aydınlatma kontrol birimleri yer alacak. Toplam iki kattan oluşan pistte ayrıca 157 araç kapasiteli kapalı otopark da yer alacak.

İstanbul’un kış sporları ihtiyacını karşılayacak olan Zeytinburnu Buz Pisti, her yıl 2 bin genci buz sporlarına hazırlayacak. Buz pisti aynı zamanda adını Avrupa ve Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonluğu’na yazdıran Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı’na da ev sahipliği yapacak. 2010 yılında mobil buz pistinden bugünkü Türkiye ve Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonu Zeytinburnu Buz Hokeyi Takımı’nı çıkaran Zeytinburnu Belediyesi, yeni buz pistiyle dünya şampiyonu olmaya aday yeni yetenekleri keşfedecek.