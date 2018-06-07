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07 Haziran 2018 17:20

İBB sporcuları, Karate 1 Premier Lig’de mücadele edecek

Dünya Karate Şampiyonası’ndan sonra gelen en prestijli karate turnuva olan Karate 1 Premier Lig’in beşinci etabı İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İBB sporcuları, Karate 1 Premier Lig’de mücadele edecek

07 Haziran 2018 17:20

Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 13 sporcu mücadele edecek.


İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyona 63 ülkeden 607 karateci kayıt yaptırdı. 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda Karate Milli Takımı ise tam kadro mücadele edecek. Büyükler kategorisinde düzenlenecek organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. Kadınlarda ferdi ve takım kata ile ferdi kumite 50, 55, 61, 68 ve +68 kiloda; erkeklerde ise ferdi ve takım kata ile ferdi kumite 60, 67, 75, 84, +84 kiloda müsabakalar yapılacak.


Milli takım adına şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden bay katada Ali Sofuoğlu, Gökay İlgezdi, bayan katada Gizem Sofuoğlu (50 kg); kumitelerde Serap Özçelik (61 kg), Merve Çoban (68 kg), Eda Eltemur (+68 kg), Meltem Hocaoğlu (60 kg), Aykut Kaya (67 kg), Burak Uygur (75 kg), Erman Eltemur (84 kg), Uğur Aktaş (+84 kg), Rıdvan Kaptan ve Alparslan Yamanoğlu (+84 kg) mücadele edecek.



Müsabaka programı ise şöyle:


8 Haziran Cuma


09.00-19.45


Ferdi Kata ve Kumite Elemeleri


K: 50 kg, 55 kg ve Ferdi Kata


E: 60 kg, 67 kg, 75 kg ve Ferdi Kata



9 Haziran Cumartesi


09.00-19.45


Ferdi / Takım Kata ve Kumite Elemeleri


K: 61 kg, 68 kg, +68 kg ve Takım Kata


E: 84 kg, +84 kg ve Takım Kata



10 Haziran Pazar


10.00-14.00 Bronz Madalya Müsabakaları


14.30-16.30 Finaller




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