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28 Haziran 2018 12:07

İBB Temmuz ayında kültür şöleni yaşatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında Yeşilçam film gösteriminden caz festivaline, sergi açılışlarından yeni kitaplara kadar çok sayıda etkinliklerle İstanbullulara kültür şöleni yaşatacak.

İBB Temmuz ayında kültür şöleni yaşatacak

28 Haziran 2018 12:07


İstanbul’da bu yaz kültür sanat rüzgarı esecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Temmuz ayı kültürel etkinlikler programı belli oldu.


Kültür AŞ tarafından yürütülecek programların içerisinde Yeşilçam film gösteriminden caz festivaline sergi açılışlarından yeni kitap basımına kadar dolu dolu etkinlikler yer alıyor.


Haftanın 3 günü Yeşilçam gösterimi


Yeşilçam Film Günleri Programı kapsamında unutulmaz Yeşilçam filmleri seyirciyle buluşturulacak. Topkapı Kültür Parkı’nda yer alan Amfi Tiyatro’da yapılacak film gösterimine haftanın her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 21.30’da herkes katılabilir. 5 Temmuz Perşembe günü Muhsin Bey filminin basın gösterimiyle başlayacak etkinlikler kapsamında gösterimi yapılacak filmler şunlar;


- Süt Kardeşler: 6 Temmuz Cuma


- Tosunpaşa: 7 Temmuz Cumartesi


- Neşeli Günler: 8 Temmuz Pazar


- Selvi Boylum Al Yazmalım: 13 Temmuz Cuma


- Köyden İndim Şehire: 14 Temmuz Cumartesi


- Namuslu: 20 Temmuz Cuma


- Mavi Boncuk: 21 Temmuz Cumartesi


- Yoksul: 22 Temmuz Pazar


- Nereden Çıktı Bu Velet: 27 Temmuz Cuma


- Bizim Aile: 28 Temmuz Cumartesi


- Gözleri Ömre Bedel: 29 Temmuz Pazar


- Her Gönülde Bir Aslan Yatar: 3 Ağustos Cuma


- Hababam Sınıfı: 4 Ağustos Cumartesi


- Arım Balım Peteğim: 5 Ağustos Pazar


- Züğürt Ağa: 10 Ağustos Cuma


- Korkusuz Korkak: 11 Ağustos Cumartesi


- Tatlı Meleğim: 12 Ağustos Pazar




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