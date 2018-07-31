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31 Temmuz 2018 14:55

İBB ve Sudan arasında arasında “Hartum Akıllı Ulaşım Sistemi Pilot Projesi” anlaşması

Sudan’ın Başkenti Hartum ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi İSBAK arasında “Hartum Akıllı Ulaşım Sistemi Pilot Projesi” anlaşması imzalandı.

İBB ve Sudan arasında arasında “Hartum Akıllı Ulaşım Sistemi Pilot Projesi” anlaşması

31 Temmuz 2018 14:55


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi İSBAK ve Sudan’ın Başkenti İBB’nin kardeş şehri Hartum arasında “Hartum Akıllı Ulaşım Sistemi Pilot Projesi” anlaşması imzalandı. Saraçhane’de bulunan belediye binasında gerçekleşen imza törenine; Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khakid Mohamed Khair , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal , İSBAK Genel Müdürü Muhammed Akyürük ve İSBAK temsilcileri katıldı.


Projenin ilerleyen zamanlarda tüm Sudan’da yaygınlaştırılması planlanırken , Sudan’ ile yapılan Akıllı trafik uygulamarı pilot proje kapsamında Trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi, Adaptif trafik yönetim sistemi, elektronik denetleme sistemi hizmetleri yer alacak.


“Dünyada en fazla metro inşaatı olan ülke konumundayız”


Türkiye’nin hızla gelişen bir ülke olduğuna vurgu yapan Başkan Uysal , imzalanan protokol sonrası Sudan’la olan işbirliklerinin de devam edeceğini söyledi. Uysal,”Şu konuda çok mütevazi olmaya gerek yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa elektronik bilet sistemini Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra devam eden süreçte, İstanbul kart haline dönüştü. İstanbul Kart şimdi aslında bakanlıkla yapılan protokolle Türkiye Kart haline dönüşüyor ki bu bir ilk. Özellikle baktığımız zaman gerçekten İstanbul’da ulaşım adına, akıllı şehircilik, halka hizmet adına çok önemli mesafeler alındı. Şuanda baktığımız İstanbul’da 294 kilometre metro inşaatı var ki, dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Belediye olarak her türlü tecrübemizi, kardeş ülke protokolünün ötesinde kardeşlik hukukumuz olan şehirlerle paylaşmaya her zaman hazırız” dedi. Başkan Uysal, Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khakid Mohamed Khair ve diğer protokol üyeleri arasında imzalanan protokol sonrası tören sona erdi.




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