İBB Vetbüs Çekmeköy'de hayvanları sağlık taramasından geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için hayata geçirdiği ‘Vetbüs' aracı Çekmeköy'e gelerek, hayvanları sağlık taramasından geçirdi. Vetbüs'te görevli veterinerler 2 saat gibi bir sürede ilçede bulunan hayvanların sağlık kontrolünü gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sokak hayvanlarının sağlıkları için hayata geçirilen Vetbüs, il genelini gezerek hayvanları sağlık taramasından geçirmeye devam ediyor. Vetbüs'ün son durağı ise Çekmeköy Doğa Parkı önü oldu. Vetbüs'te görevli veteriner hekimler, hem sokak hayvanlarını hem de sahibi olan hayvanları tek tek sağlık taramasından geçirdi. Veterinerler sokak hayvanlarına kuduz aşısıyla birlikte iç -dış parazit tedavisi, ayakta tedavi gibi yöntemler uyguladı. Vetbüs'te görevli veteriner hekimler 2 saat gibi bir sürede çok sayıda sokak hayvanını sağlık taramasını yaptı.

“Sokağa uzanan sevgi eli sloganı ile bütün ilçeleri geziyoruz”

Hayvanların sağlık taramasını yapan Veteriner Hekim Neşe Tokel, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak Vetbüs isimli aracımızla sokağa uzanan sevgili eli sloganı ile bütün ilçelerimizi geziyoruz. İlçemizdeki sahipsiz sokak hayvanlarını sağlık taraması yapıyoruz. İç-dış parazit uygulamaları, kuduz açısı, ayakta tedavi, mikro çiple kayıt altına alma işlemleri yapıyoruz. Bugün Çekmeköy ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarımıza sağlık taraması yapıyoruz. Şu ana kadar 15- 20 hayvanımıza bakabildik” dedi.

Çekmeköy'de Vetbüs tam not aldı

İBB'nin vetbüs uygulaması hayvan sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Yapılan sokak hayvanları için yapılan sağlık çalışmasına vatandaşlardan tam not aldı. Sitesindeki sokak kedilerini sağlık taramasına getiren Fethi Özyaman, “Bu çok faydalı bir hizmet, kızım bulmuş internetten araştırmış. Sitede ne kadar sokak kedisi varsa topaldı hepsini getirdi. Şimdi aşılarını yaptıracağız” şeklinde konuştu.