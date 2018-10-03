İBB'den 10 bin öğrenciye “Denizlerimiz temiz kalsın” semineri

Geçen yıl 5 bin olan öğrenci sayısının Başkan Mevlüt Uysal'ın talimatıyla 10 bine çıkmasıyla, İBB eğitim seminerlerine erken başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2018 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda, “İstanbul, Bursa ve Kocaeli 3 belediye şu anda Marmara Denizi'ne kirli su akıtan gemileri uçaklarla kontrol ediyor. Uçuş saatlerini arttırıp caydırıcı yaptırımlara tabi tutmak, denetimi artırmak gerekiyor” sözlerinden hareketle denetleme faaliyetlerini arttıran İBB, temiz deniz ve çevre için çalışmalarını yılın 365 günü sürdürüyor. Başkan Uysal'ın 2017-2018 eğitim öğretim yılında beş bin öğrencinin katıldığı eğitim seminerlerinin bu yıl ki eğitim öğretim yılında 10 bin öğrenciye ulaşılması yönündeki talimatıyla İBB seminerlere erken başladı.

İlk seminer 500 öğrencisinin katılımıyla Şile'de yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Denizlerimiz Temiz Kalsın” eğitim projesi düzenleyen İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk eğitim seminerini Şile'de 500 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdi. Şile Kültür Merkezi'nde, “Maviyi seviyorum, denizi koruyorum” sloganı ile başlayan seminerde deniz kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve bireylere düşen görevler üzerine sunum yapıldı.

Bu yılın ilk 8 ayında 140 kamyon çöp toplandı

Bu yıl ki eğitim öğretim yılında on bin öğrenciye ulaşma hedefiyle yola çıkan İBB, yıl boyunca deniz yüzeyi, plaj ve kıyılarda sürdürdüğü temizlik çalışmaları ile ilgili de seminere katılan öğrencilere bilgi verdi. İBB'nin denizlerin kirletilmemesi için ciddi denetimler yaptığı ve ceza işlemi uygulandığı bilgisinin de verildiği seminerde, yerli üretim olan deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile bu yılın ilk 8 ayında deniz yüzeyinden 140 kamyon çöp toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Çöp gazından günde 300 bin ailenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Seminerde ayrıca İBB'nin deniz yüzeyi ile birlikte kıyı ve plaj temizliği de yaptığı, toplanan bu çöplerin yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezlerine gönderildiği, katı atık merkezlerinde de bu atıkların oluşturduğu çöp gazından günde 300 bin ailenin elektrik ihtiyacının karşılandığı ifade edildi.

Haliç'in yeni halini gören öğrenciler alkışladı

Seminerde, öğrencilerden denizleri temiz tutmaları ve denizleri kirletenleri de uyarmaları istendi. Denizlerin kirletildiği takdirde deniz canlılarına ve insan sağlığına büyük zarar verileceğine dikkat çekildi. Çarpıcı fotoğrafların yer verildiği seminerde ayrıca Haliç'in eski ve yeni hali gösterildi. Haliç'in yeni hali öğrencilerden büyük alkış aldı. Öğrenciler seminerin sonunda İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından denizlerden toplanan değişik atıkların sergilendiği sergiyi gezdi. Ayrıca öğrencilere okul malzemeleri dağıtıldı.