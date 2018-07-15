İBB’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tedbir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü için bir dizi tedbir aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek program için alınan tedbirler şu şekilde:

"Miting alanına giren vatandaşlara üç noktadan 90 bin adet kumanya dağıtımı yapılacak, miting alanına köprü trafiğe kapatıldıktan sonra 150 bin su paletlerle dizilecek. Sahnenin olduğu kısımda basın için bir adet mobil büfe, personel için bir adet mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma programında 47 adet mobil tuvalet hizmet verecek.”

15 Temmuz Günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet Mezarlıklarında mobil iletişim araçları kurularak, mevlit okutulurken meydanlarda bulunan Beyaz Masa iletişim noktaları saat 01.00’e kadar açık olacak. Yerinde çözüm araçları tüm meydanlarda ve etkinlik alanlarında hazır bulunacak. Aksaray 15 Temmuz tanıtım ofisi ve mobil araçlardan bayrak, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak.

15 Temmuz Gecesi büyük mücadelelerin verildiği Saraçhane’de ise şehitler için okunan mevlitten sonra cami önünde şerbet dağıtımı, Hamidiye tarafında halka 60 bin adet su dağıtılacak. 10 bin kişilik su, kumanya ve meyve suyu vatandaşlara ikram edilecek. Vatandaşlara bayrak dağıtımı ve ihtiyaç halinde ise hasır dağıtımı da yapılacak. Saraçhane önünde beş noktadan özel kumanya dağıtımı yapılırken anıt açılışından sonra 5 bin kişilik etli pilav, ayran, tatlı da vatandaşlara ikram edilecek.

Öte yandan Edirnekapı Şehitliği’nde 2 mobil büfe, Çengelköy Mezarlığında 1 mobil büfe hizmet verecek. Karacaahmet Mezarlığında ise vatandaşlara yemek dağıtılacak.