İBB'den Ampute Milli Takımı'na ödül

Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Milli Futbol Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın davetlisi olarak İBB Başkanlık binasına ziyarete geldi. Başkan Uysal futbol takım oyuncuları ve teknik heyete ödüllerini takdim etti.

Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak Türkiye'ye dönen Ampute Futbol Milli Takımı heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın davetlisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan binasını ziyaret etti.

“Dünya birinciliği sayıyoruz”

İBB Başkanlık Binası Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve vatandaşlar katıldı. Ampute Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyetinin misafir edildiği programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kazanılan ikinciliğin büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Sonraki dünya kupasında dünya birinciliğinin sırasının geldiğini belirten Başkan Uysal, “Dünya ikinciliği penaltılarla belirlendi. Penaltılarla belirlenen ikinciliği biz aynı zamanda dünya birinciliği sayıyoruz. Başarı en azından ödüllendirme ile biraz daha moral takviyesi bulur. Futbol takımımız bundan önce üçüncüydü. Bu sefer ikinci oldu, artık birincilik kaldı” dedi.

“Formanın ağırlığı çok büyük”

Dünya Kupası'nın finalinde, normal süresi golsüz berabere biten maçın sonunda Angola'ya penaltılarda kaybedilen maçta son penaltı kaçıran Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak da kısa bir konuşma yaptı. İyi bir şampiyona geçirdiklerini söyleyen Çakmak, ”Birlik ve beraberlik içerisinde iyi bir şampiyona geçirdik. Sonuç iyi olmadı. Üzerimize giymiş olduğumuz formanın ağırlığı çok büyüktü. O, Türk halkının formasıdır” dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyetine çeşitli hediyeler takdim etti. Uysal ayrıca sporcuların boynuna çelenk taktı.

“Biz, başarıda da başarısızlıkta da beraberiz”

Programda Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları da duygularını dile getirdi. Angola ile oynanan final mücadelesinin özellikle ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Rahmi Özcan, turnuvada Müslüman olan tek ülke olduklarına dikkat çekti. Kazanılan farklı skorlarla finale kadar ilerlediklerini belirten Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa şampiyonluğu ve 4 tane dünya üçüncülüğünden sonra milli takımımız gerçekten çok çalışarak dünya kupasına katılmaya hak kazandı ve dünya kupasında Türk ve İslam coğrafyasını temsil eden tek milli takımdı. Müslüman olan tek ülkeydik öncelikle. Ülkemizi ve milli takımımızı temsil etmenin gururunu yaşadık orada. Farklı skorlarla finale geldik. Amerika maçını 5-1 kazandık. Bizim için önem arz ediyor Amerika maçı. Son dünya şampiyonu Rusya maçını 5-1, İrlanda maçını 4-0, ev sahibi Meksika maçını 4-0 kazanarak 2014 yılı finalisti Angola ile karşılaştık. Çok iyi futbol oynamamıza rağmen sonuç elde edemedik. Geçen sene kaptanın ayağından gol bulup şampiyon olduk bu yıl da onun ayağından kaçırdığımız golle dünya ikincisi olduk. Canı sağ olsun. Biz, başarıda da başarısızlıkta da beraberiz. Biz bunu başarısızlık olarak adlandırırken Türkiye'ye geldiğimizde fark ettik ki üst düzey bir başarı yakalamışız. Çünkü havalimanında bizi karşılayanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerinin desteği, Türkiye Süper Ligi'ndeki takımlarının ve sanat camiasının desteğini gördük. Herkesten önce yüce Türk milletinin dualarını ile biz bir şeyleri başarıyoruz.”

Ampute Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Barış Telli de Türk milletinin desteğine teşekkür etti. Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdiklerini söyleyen Telli, “Geçen sene aslında çok güzel bir farkındalık oluşturmuş olduk. Bu sene dünya şampiyonası Meksika'da olmasına ve saat farkına rağmen kimse uyumadı. Ekip halinde güzel maçlar çıkardık. Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermiş olduk. O kupayla dönmek istiyorduk ama şanssız penaltılarla kaybetmiş olduk. Hiç sorun değil, insanların bu mutluluğunu gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz. Yanımızda olan, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.