İBB'den ana arterlerde gece temizliği operasyonu

İBB yetkilileri gece boyu İstanbul'u gezerek; "yerinde denetim, sorunların tespiti ve yerinde çözüm" üretiyor. Meydan ve ana arterler de 758 personel ile denetim ve çözüm çalışmaları yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, anaarter niteliğindeki yollarda, ilçelerdeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak; çevre koruma, yol düzenlemeleri, çevre bakımı, yol bakım ve onarımı, yol ve kaldırım temizleme çalışmaları yapıyor. İstanbul trafiğini aksatmadan yapılan çalışmalar gece yarısı başlıyor sabaha kadar devam ediyor. Gece temizlik ve denetim çalışmalarına İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, daire başkanları, şube müdürleri ve teknik personel katılıyor. Çalışmalarda sorunlar tespit edilerek, anında çözümleniyor veya belirli bir takvim içinde çözüme kavuşturuluyor. Çalışma yapılan bölgeler ekipler tarafından süpürülerek yıkanacak.

Bu geceki çalışmalara Ulaşım Daire Başkanlığı 5 araç, 5 ekip ve 20 personel, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 4 araç, 4 ekip, 21 personel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 7 araç, 8 ekip, 16 personel, Destek Hizmetleri Başkanlığı 2 araç, 10 personel ile toplam 18 araç, 17 ekip ve 67 personel ile çalışma tamamlanacaktır. Çalışmalar belirli bir takvimle, her ilçe de tekrarlanacak.

Kasımpaşa'da yapılan çalışmalara katılan ve çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “İstanbul'da yerinde çözüm ekipleriyle beraber saha uygulamasındayız. 24 saat aktif hizmet veren büyükşehir belediye ekipleri, problemleri yerinde yönetmek, aynı zamanda problemlere çözüm üretebilecek bir yapı içerisinde hareketlerimiz devam ediyor. 39 ilçede bu faaliyetlerimiz 12 ay sürüyor. Tabi temizlik bizim için çok önemli bunun ötesinde park ve bahçeler, hem de yol bakım ekiplerimizle beraber olası problemleri yerinde görebilmek aynı zamanda problemlerin oluşumunu engellemek adına faaliyetlerimiz sürekli devam ediyor” dedi.