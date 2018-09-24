İBB'den Dünya Alzheimer Günü'ne özel farkındalık organizasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer'a dikkat çekmek için Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Türkiye Alzheimer Derneği ile birlikte etkinlik düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de 600 bin ailenin mücadele ettiği Alzheimer hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal bu yıl Alzheimer hastalığı hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılması için talimat verdi. Başkan Mevlüt Uysal'ın talimatları doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Alzheimer'a dikkat çekmek için Yıldız Parkı Cam Sera'da etkinlik düzenledi. Dünya Alzheimer Günü'nde gerçekleşen etkinliğe Türkiye Alzheimer Derneği üyeleri, hastaları ve hasta yakınları katıldı. Programda Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yaşamlarını kolaylaştıracak bilgiler verildi. Dünyada her yıl 50 milyon kişinin yakalandığı Alzheimer'a yakalan hastalara destek olmak için gerçekleştirilen etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri konukların sorunları ile tek tek ilgilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın performans gerçekleştirdiği gecede erken tanının önemi, çok yönlü çalışmaların geldiği aşamalar üzerinde duruldu.

Dünya Alzheimer Günü'ne özel hediyelerini alan konuklar böyle bir günde hatırlanmalarından dolayı çok mutlu olduklarını, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere bütün İBB ailesine teşekkür ettiklerini belirttiler.