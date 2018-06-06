İBB’den iklim değişikliğiyle mücadelede ‘yerel güç’ hamlesi

İklim değişikliğine karşı yerel yönetimlerle güç birliği yapmak için İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi (Improving Climate Change Awareness and Engagement in İstanbul) hazırlandı. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen proje kapsamında eğitimler yarın başlıyor.

Çevre dostu projelerini hız kesmeden sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol oynayan yerel yönetimlerle güç birliği yapmak için İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi hazırladı. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’na sunulan proje uygun görülerek hibe desteği almaya hak kazandı.

Yerli ve yabancı uzmanlar ders verecek

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle, yerel yönetimlerle işbirliğini geliştirmek, farkındalık oluşturmak, sorumlulukları paylaşmak, teknik kapasiteyi artırmak ve tecrübe aktarımı hedefleniyor. Proje kapsamında İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinden görevlendirilen katılımcılara yönelik eğitim programları, çalıştaylar ve paneller düzenlenecek. Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele, uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ve Türkiye’nin konumu, COP 23 İklim Zirvesi, karbon yönetimi ve sera gazı azaltımı konuları başta olmak üzere 6 ayrı eğitim programı gerçekleştirilecek.

Toplumsal farkındalık oluşturulacak

İlçe belediyelerin ardından Marmara Bölgesi’ndeki Belediyeler, İBB birim ve iştiraklerine, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yönelik ayrı ayrı eğitim programları düzenlenecek. Eğitimler, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından verilecek. Ayrıca kısa film, broşür gibi dijital içerikler hazırlanarak toplumsal farkındalığın artırılması sağlanacak. Kadınlara yönelik ise özel bir program düzenlenecek. Ev atıklarının ayrıştırılmasından enerji verimliliğine, israfın önlenmesinden çocukların çevre dostu bilinciyle yetiştirilmesi kadar çeşitli eğitimler verilecek.