Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 14:09

İBB’den İstanbul’un denizlerine özel bakım

İnsan ve deniz canlılarının sağlığı için denizlerin temizliğine büyük özen gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün 5 milyon metrekare deniz yüzeyi, 515 kilometrekare kıyı temizliği yapıyor.

İBB’den İstanbul’un denizlerine özel bakım

30 Haziran 2018 14:09

Denizlere zararlı atıkların atılmaması için drone ve termal yüksek zum özelliğine sahip kameralarla 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriliyor.


Denizlerarası geçiş güzergahında yer alan İstanbul’da deniz trafiği de oldukça hareketli. Her gün binlerce deniz aracının, yüzbinlerce yolcunun kullandığı denizlerde insan ve deniz canlılarının sağlığını korumak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 gün 24 saat özel temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor.



Yaz sezonunda ek önlem


İstanbul’un deniz temizliği İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri tarafından yakından kontrol ediliyor. Özel dizayn edilmiş 8 adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile her gün İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda deniz yüzeyi temizleme çalışmaları yapılıyor. 186 kişiden oluşan 31 mobil ekiple 515 kilometrelik kıyı temizliği gerçekleştiriliyor.


Çamur tarama ve taşıma gemileriyle Haliç ve İstanbul’daki dereler çamurdan temizleniyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayında Haliç ve dere ağızlarından 24 bin 201 metreküp çamur ve teressubat çıkarıldı. Yaz sezonunda açılan plajlar için ilave olarak 31 mobil ekip, 256 personel ve 11 özel maksatlı plaj temizleme aracı takviye edilerek hijyen sağlanıyor.


Gemilerin atıkları ise İBB’ye ait 14 lisanslı gemi tarafından toplanıyor. Petrol türevi bu atıklar Haydarpaşa Limanı’ndaki tesislerde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 5 bin 483 deniz aracından petrol türevi, pis su ve çöp olmak üzere toplam 179 bin 262 metreküp atık toplanarak tesislerde işlendi. Sadece bu yılın ilk 6 ayında ise deniz yüzeyinden bin 823 metreküp, kıyılardan 8 bin 627 metreküp, plajlardan 5 bin 584 metreküp olmak üzere 16 bin 34 metreküp atık toplanarak bertaraf edildi.



Deniz kirliliğine karşı bilinç eğitimi veriliyor


Denizlere zararlı atıkların atılmaması için liman, tersane, balıkçı barınakları, marinalar, gemi demir sahaları ve Boğaz, anbean takip ediliyor. 3 denetim teknesi, uygun hava koşullarında kullanılan 4 adet drone ve Boğaz’ın stratejik noktalarına yerleştirilmiş yüksek zum ve termal özelliklere sahip 79 kamera ile denizler, 50 kişilik özel ekip tarafından 7 gün 24 saat gözetleniyor.


Denetimlerde kurallara aykırı hareket eden 40 gemiye toplamda 1 milyon 133 bin 693 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan deniz kirliliğine karşı toplumsal bilincin oluşması için 10 bine yakın öğrenciye eğitim verildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, deniz temizliği ile çalışmalarını her geçen gün teknolojinin de tüm imkanlarını kullanarak daha da iyi bir seviyeye taşımak için çalışmalarını artırarak sürdüreceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç