İBB’den İstanbul’un denizlerine özel bakım

Denizlere zararlı atıkların atılmaması için drone ve termal yüksek zum özelliğine sahip kameralarla 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriliyor.

Denizlerarası geçiş güzergahında yer alan İstanbul’da deniz trafiği de oldukça hareketli. Her gün binlerce deniz aracının, yüzbinlerce yolcunun kullandığı denizlerde insan ve deniz canlılarının sağlığını korumak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 gün 24 saat özel temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor.

Yaz sezonunda ek önlem

İstanbul’un deniz temizliği İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri tarafından yakından kontrol ediliyor. Özel dizayn edilmiş 8 adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile her gün İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda deniz yüzeyi temizleme çalışmaları yapılıyor. 186 kişiden oluşan 31 mobil ekiple 515 kilometrelik kıyı temizliği gerçekleştiriliyor.

Çamur tarama ve taşıma gemileriyle Haliç ve İstanbul’daki dereler çamurdan temizleniyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayında Haliç ve dere ağızlarından 24 bin 201 metreküp çamur ve teressubat çıkarıldı. Yaz sezonunda açılan plajlar için ilave olarak 31 mobil ekip, 256 personel ve 11 özel maksatlı plaj temizleme aracı takviye edilerek hijyen sağlanıyor.

Gemilerin atıkları ise İBB’ye ait 14 lisanslı gemi tarafından toplanıyor. Petrol türevi bu atıklar Haydarpaşa Limanı’ndaki tesislerde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 5 bin 483 deniz aracından petrol türevi, pis su ve çöp olmak üzere toplam 179 bin 262 metreküp atık toplanarak tesislerde işlendi. Sadece bu yılın ilk 6 ayında ise deniz yüzeyinden bin 823 metreküp, kıyılardan 8 bin 627 metreküp, plajlardan 5 bin 584 metreküp olmak üzere 16 bin 34 metreküp atık toplanarak bertaraf edildi.

Deniz kirliliğine karşı bilinç eğitimi veriliyor

Denizlere zararlı atıkların atılmaması için liman, tersane, balıkçı barınakları, marinalar, gemi demir sahaları ve Boğaz, anbean takip ediliyor. 3 denetim teknesi, uygun hava koşullarında kullanılan 4 adet drone ve Boğaz’ın stratejik noktalarına yerleştirilmiş yüksek zum ve termal özelliklere sahip 79 kamera ile denizler, 50 kişilik özel ekip tarafından 7 gün 24 saat gözetleniyor.

Denetimlerde kurallara aykırı hareket eden 40 gemiye toplamda 1 milyon 133 bin 693 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan deniz kirliliğine karşı toplumsal bilincin oluşması için 10 bine yakın öğrenciye eğitim verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, deniz temizliği ile çalışmalarını her geçen gün teknolojinin de tüm imkanlarını kullanarak daha da iyi bir seviyeye taşımak için çalışmalarını artırarak sürdüreceği belirtildi.