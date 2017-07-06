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06 Temmuz 2017 11:17

İBB’den İstanbul’un ilçelerine 150 milyon TL’lik asfalt yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un yollarının daha konforlu hale gelebilmesi için asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İBB’den İstanbul’un ilçelerine 150 milyon TL’lik asfalt yardımı

06 Temmuz 2017 11:17

İBB, kendi sorumluluk alanı dışında kalan ara yolların bakım ve onarımı için, ilçe belediyelerine 150 milyon TL’lik asfalt yardımında bulundu.


İstanbul’un yollarının daha konforlu hale gelebilmesi için asfaltma çalışmalarına hız kesmeden devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi sorumluluk alanı dışında kalan sokak ve ara yolların iyileştirilmesi için ilçe belediyelerine 150 Milyon TL’lik asfalt yardımında bulundu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatı ile parti ayrımı yapmadan, İstanbul’un 39 ilçesine asfalt yardımını içeren öneri İBB Meclisinde kabul edildi. Her ilçenin nüfusuna oranla belirlenen yardımlar sayesinde İstanbul’un tüm yollarının rehabilite edilmesi amaçlanıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan 4 bin kilometrelik yol ağında, yılda yaklaşık 500 kilometre yolu asfaltlıyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinde devam etmekte olan Prestij Caddeleri Projelerinin yanı sıra mevcut caddelerin de iyileştirilmesi amacıyla yılda yaklaşık 2 milyon ton asfalt kullanılıyor. Çalışmalar trafiğin olumsuz etkilenmemesi için gece saatlerinde yapılıyor.


İstanbul’un yollarında kullanılan asfalt, İBB şirketi İSFALT tarafından gelişmiş teknoloji ve yüksek kalitede üretilerek İstanbulluların hizmetine sunuluyor.




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