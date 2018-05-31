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31 Mayıs 2018 14:25

İBB’den Karagöz tarihine ışık tutan sergi

Geleneksel Türk Kültürü’nün en önemli miraslarından biri olan Karagöz bu sefer tarihi eserleriyle sevenlerinin yoğun ilgisini topluyor.

İBB’den Karagöz tarihine ışık tutan sergi

31 Mayıs 2018 14:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda ziyarete açtığı sergi, adeta Karagöz tarihine ışık tutuyor. Dünyanın en zengin koleksiyonunu içeren sergide Karagöz oyunu da seyredilebiliyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Karagöz oyunu karakter ve malzemelerinin yer aldığı özel koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Dünyanın en zengin Karagöz koleksiyonuna sahip olan İBB’nin ilk kez düzenlediği sergide 400’e yakın farklı eser yer alıyor.



1700’lü yıllardan bugüne 400 farklı eser


Türk Halk Edebiyatı’nın önemli miraslarından olan Karagöz oyunu özellikle Ramazan ayının vazgeçilmez kültür ögelerinden biri. Bu nedenle İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince açık olacak ‘Hayal ya da Gerçek- Şey Küşteri’den Hayali Küçük Ali’ye Karagöz’ sergisini açtı. Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’ndaki sergi ilk açıldığı günden bugüne yoğun ilgi topluyor. Karagöz’e ait ilk eserin verildiği 1700’lü yıllardan bugüne kadar 400’e yakın farklı eser sergileniyor. Karagöz çizimlerinden o döneme ait saz, davul, tüfek, kostüm gibi çeşitli objeler de sergide mevcut.



Özel ekranlardan Karagöz gösterimi izlenebilir


Karagöz oyunlarının üstadı olarak bilinen Hayali Küçük Ali’ye ait eserlerin tamamına yakınının yer aldığı sergide, üstadın kendi el çizimleri de bulunuyor. Ayrıca Hayali Küçük Ali’nin 1970’li yıllarda TRT’de yayınlanan Karagöz oyunları da salonda yer alan özel ekranlar aracılığıyla seyredilebilir. Bu sene ilk kez gerçekleştirilen sergininin önümüzdeki dönemlerde de sergilenmesi ve çeşitli yerlerde Karagöz oyunu oynatılması planlanıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’ndaki sergi Pazartesi günleri hariç saat 10:00 ila 17:00 saatleri arasında 16 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık.




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