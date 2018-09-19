İBB'den Kerbela şehitleri için özel anma etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kerbela şehitlerini anmak için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda özel bir anma etkinliği düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehit edildiği Kerbela matemi için özel bir anma etkinliği hazırladı. “Ah Hüseyin” adıyla hazırlanan etkinlik Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek. Bu akşam saat 20.00'de düzenlenecek programa tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek

Program kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik “Tevhid Etsin Dilimiz” başlıklı bir konuşma yapacak. Konuşmanın ardından; Albayrak Kardeşler (Hüseyin&Ali Rıza Albayrak) nefes ve deyişlerden oluşan bir repertuvarla sahne alacak. Albayrak Kardeşler'in icralarının ardından, Santuri Sedat Anar, Ehl- Beyt Besteleri albümündeki mersiyelerle geceye iştirak edecek. Programda ayrıca, Türk müziği sanatçısı İbrahim Suat Erbay ve Grup Dergah dinleyenlerle buluşacak. Abidan-ı Mustafayız, Ah Hüseynim, Kerbala Ağıdı ve Bugün Matem Günü Geldi programda seslendirilecek eserler arasında olacak. Bu programla, Ehl-i Beyt'in Kerbela çöllerinde susuz bırakılarak şehit edilmesinin acısının 1379. yıldönümünde, gönüllerdeki hüzün dile gelmiş olacak.