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04 Haziran 2018 15:22

İBB’li sporcular Paralimpik Yüzme Dünya Seri Yarışları’na katılıyor

Berlin’de düzenlenecek olan Paralimpik Yüzme Yarışları Berlin Dünya Serisi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 8 bedensel engelli, 1 özel sporcu katılacak.

İBB’li sporcular Paralimpik Yüzme Dünya Seri Yarışları’na katılıyor

04 Haziran 2018 15:22


7 Haziran’da başlayıp 10 Haziran’da son bulacak olan Paralimpik Yüzme Dünya Serisi Yarışları’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Ali Şiroğlu özel sporcu olarak katılacak. Beytullah Eroğlu, Bülent Oturakçı, Hamit Demir, Mustafa Şar, Uğurcan Özer, Uğur Şenel, Muhammed Ali Aydın ve Rümeysa Ravza Ormancı ise bedensel engelli sporcular olarak yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinden Mehmet Fatih Kurt ve Ufuk Yoldaş ekibe eşlik edecek.


Sporcular Paralimpik Yüzme Yarışları Berlin Dünya Serisi’nde derece elde ederse, 13-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirilecek Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda da mücadele etmeye hak kazanacak.




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