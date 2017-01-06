Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 22:45

İBB’nin çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar yollarda perişan oldu

İBB’nin çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar yollarda perişan oldu

06 Ocak 2017 22:45

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar TEM Otoyolu’nda mahsur kaldı.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı tam anlamıyla felç etti. Akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşlar saatlerce yollarda kalırken, TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) çalışmaları da yetersiz kalınca yüzlerce araç TEM’de mahsur kaldı. TEM Otoyolu’nun Seyrantepe girişinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan trafik akışı Mahmutbey’e doğru yaklaştıkça neredeyse durma noktasına ulaştı.

“Arabada yatacağız galiba”
TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle yol kenarına park edip beklemek zorunda olan Ferhat Bektaş, günlerdir etkili kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen çalışmaların yetersiz olduğuna vurgu yaparak, “Gerekli uyarılar yapılmasına rağmen İBB’nin, yol çalışmalarını düzgün yapmamasından dolayı trafik bu şekilde. Ambulanslar gidemiyor. Benim arabam büyük, kazaya sebebiyet vermemek için duyarlı olarak yola çıkmıyorum. Hadımköy istikametine gidiyorum. Çok zor. Bu halde, bu şekilde çok zor. Düşünemiyorum gitmeyi. Arabada yatacağız galiba” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç