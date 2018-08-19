İBB’nin desteğiyle engelleri aşıyorlar

İlk ve ortaokul düzeyi müfredat dersleri, kişisel gelişim kursları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı yaz okuluna engelsiz çocukların da katılımı sağlanarak küçük yaşta empati duygusu aşılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl “Engelsiz Bir Gelecek” sloganıyla düzenlediği Yaz Okulu Eğitim Programları’na bu yıl 324 çocuk katıldı. İstanbul genelindeki 15 merkezde engellilerin toplumla kaynaşması için düzenlenen eğitimler ilk ve ortaokul müfredat derslerinden kişisel gelişim kurslarına kadar zengin içeriğe sahip. 2 ay süren eğitimlere engelsiz çocuklar da dahil edilerek küçük yaşta empati bilinci kazandırılıyor.

Aktivitelerle sosyal bağ duygusu güçlendiriliyor

Eğitim programlarına 7 ile 13 yaş arası engelli ve engelsiz çocuklar katılıyor. İBB Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü(İSEM) tarafından hazırlanan eğitimler ücretsiz veriliyor. İstanbul genelinde İSEM’e bağlı 15 merkezde her yıl Haziran ve Ağustos ayları arasında verilen eğitimlerden bu yıl 324 çocuk faydalandı. 2007 yılından bu yana ise 3 bin 586 çocuk bu eğitimlerden istifade etti. Farklı çocukları birbiriyle kaynaştırma, aralarında sosyal bağ kurma amacı güden eğitimler ile toplumda engelli bireylere yönelik ön yargıların küçük yaşlarda kırılması, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan empatik bir toplumun inşası hedefleniyor. Çocuklara yardımlaşma, paylaşma duygusu kazandırmanın yanı sıra birlikte kültür, sanat, spor aktiviteleri yaptırılarak aralarında sosyal bağ gelişmesi sağlanıyor.

Kişisel gelişim için kurs desteği

Program içeriğinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alan ilk ve ortaokul düzeyindeki dersler de bulunuyor. Her biri alanında uzman eğitimciler tarafından takı tasarımından akromeye, çini ve seramikten mum yapımına kadar kişisel gelişim kursları da veriliyor. Belirli günlerde Miniatürk, Eyüp Sultan Camii, Topkapı Sarayı, Eyüp Oyuncak Müzesi, Darıca Hayvanat Bahçesi gezileri düzenleniyor.

6 milyon seans ücretsiz eğitim verildi

2007 yılından günümüze özel ilgi ve desteğe ihtiyaç duyan çocuklarla, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim hizmetlerinden faydalanan çocukların eğitim aldığı İSEM Yaz Okulu’ndan her yıl ortalama 200 ile 400 arasında öğrenci faydalanıyor. Destekleyici ve bütünleştirici eğitim hizmeti sağlayan İSEM; engelli ve ailelerine yönelik olarak meslek eğitimlerinden, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS) Kurslarına, psikososyal servis eğitimlerinden yasal haklara , okul öncesi eğitimden aile danışmanlığı ve bağımsız yaşama kadar çok yönlü eğitim programları düzenliyor. İSEM Merkezlerinde bugüne kadar 6 Milyon 756 bin 111 seans ücretsiz eğitim hizmeti sunularak engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonunda engelli ve ailelerine büyük destek sağlandı.