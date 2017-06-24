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24 Haziran 2017 10:02

İBB’nin Maltepe Ramazan ayı etkinlik alanı havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Maltepe Sahili’nde kurduğu Ramazan ayı etkinlik alanındaki konserler ve gösteriler havadan görüntülendi.

İBB’nin Maltepe Ramazan ayı etkinlik alanı havadan görüntülendi

24 Haziran 2017 10:02


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yenikapı, Beyazıt ve Maltepe Sahili’ne kurduğu Ramazan ayı etkinlik alanlarındaki etkinlikler vatandaşların yoğun katılımlarıyla devam ediyor. Konser, tiyatro ve çeşitli sahne gösterilerinin yanı sıra alana kurulan yazlık sinema ve el sanatlarının yer aldığı stantlar ilk günden bugüne kadar vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Alana kurulan stantlarda vatandaşlar ihtiyaçlarını giderip, sanatsal çalışmaları takip ederken, çocuklar ise oyun parkında vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Teravih namazı sonrası başlayan konserlerde usta isimler sahne alarak Ramazan ayının maneviyatına uygun eserleri hayranları için seslendirdi.



Maltepe etkinlik alanında şiirler yankılandı


Ramazan ayının başladığı günden bugüne kadar çeşitli etkinliklere sahne olarak vatandaşları ağırlayan Maltepe etkinlik alanı dün akşam ünlü sanatçı Serdar Tuncer’i ağırladı. Ünlü sanatçılar şiirlerinden oluşan eserlerini etkinliğe katılan vatandaşlar için seslendirdi. Sahura kadar devam eden etkinlikler kapsamında sahne alan ünlü sanatçıların seslendirdiği tasavvuf müzikleri vatandaşlardan büyük beğeni topladı.


Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikler drone ile havadan görüntülendi.




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