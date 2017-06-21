İBB’nin Ramazan ayı etkinlik alanları havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı ve Beyazıt Meydanlarına kurduğu Ramazan Ayı Etkinlik Alanlarındaki etkinlikler vatandaşların yoğun katılımlarıyla devam ediyor. Konser, tiyatro ve çeşitli sahne gösterilerinin yanı sıra alana kurulan yazlık sinema ve el sanatlarının yer aldığı stantlar ilk günden bugüne kadar vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Alana kurulan stantlarda vatandaşlar ihtiyaçlarını giderip, sanatsal çalışmaları takip ederken, çocuklar ise oyun parkında vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Teravih namazı sonrası başlayan konserlerde usta isimler sahne alarak Ramazan ayının maneviyatına uygun eserleri hayranları için seslendirdi.

Yenikapı etkinlik alanında tasavvuf müzikleri yankılandı

Ramazan ayının başladığı günden bugüne kadar çeşitli etkinliklere sahne olarak vatandaşları ağırlayan Yenikapı ve Beyazıt meydanına kurulan Etkinlik Alanı dün akşam birbirinden ünlü ismi ağırladı. Ünlü sanatçı Recep Alper Çevirel Yenikapı’da sahne alırken, Beyazıt Meydanında ise ünlü sanatçı Alper Kış hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçılar tasavvuf müziği ve ezgilerden oluşan eserlerini etkinliğe katılan vatandaşlar için seslendirdi. Sahura kadar devam eden etkinlikler kapsamında sahne alan ünlü sanatçıların seslendirdiği tasavvuf müzikleri vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Tiyatro ve Yazlık Sinemaya yoğun ilgi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar da unutulmadı. Etkinlik alanındaki sahnede gerçekleştirilen tiyatroyu dikkatli bir şekilde izleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Alanın başka bir kısmında oluşturulan sahnede ise sergilenen Çanakkale Savaşı tiyatrosu vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Öte yandan alana kurulan Yazlık Sinemada Kemal Sunal’ın ‘Çöpçüler Kralı’ filmi yayınlanarak vatandaşların eğlenceli dakikalar geçirmesi sağlandı.

Öte yandan, iftarla birlikte Yenikapı ve Beyazıt Meydanında başlayan çeşitli etkinlikler havadan görüntülendi.