Bir sezonda bu salonlarda yetişen sporcular 204 kupa ve madalya kazandı.

İBB’nin İstanbul’un dört bir yanında bulunan okullarda yaptığı spor salonlarında yetişen öğrenciler başarılarına başarı ekledi. Futsaldan voleybola, güreşten atletizme kadar 22 branşta uzman eğitmenler eşliğinde hizmet verilen İBB Okul Spor Salonları’nda ferdi olarak çalışan sporcular hem ulusal hem de uluslararası turnuvalarda 103 madalya ve kupa kazandı.

Ferdi olarak İstanbul içi turnuvalarda 74 kez kürsüye çıkan sporcular, Türkiye şampiyonalarında ise 23 madalya elde ettiler. Okul spor salonları sporcuları uluslararası olarak ise Balkan Şampiyonalarında 3 birincilik, bir üçüncülük kazandı. Avrupa’da da bir bronz madalya kazanan sporcular bu sayede ‘Dünya Çocuk İnovasyon Üstün Başarı Ödülü’ne’ layık görüldü. Okul spor salonlarından faydalanan öğrenciler ve amatör kulüpler, geçtiğimiz sezon İstanbul içi turnuvalarda 60 farklı derece elde ederken, Türkiye şampiyonalarında ise 13 madalya kazanma başarısı gösterdi. Uluslararası turnuvalarda ise karatede bir Balkan Şampiyonası 3.’lüğü kazanıldı.

2 milyondan fazla İstanbullu faydalanıyor

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından işletilen 186 okul spor salonunun hayata geçirilmesi ile öğrencilerin beden eğitimi derslerini konforlu ve kaliteli ortamlarda yapmaları sağlandı. Okul spor salonlarında her ay 180 bin 268 öğrenci beden eğitimi dersi yaparken, yıl boyunca 2 milyon 230 bin sporcuya ve vatandaşa salonlarda spor yapma imkanı sunuluyor.

Türk sporuna önemli alt yapı hizmeti sağlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin okul spor salonları projesi Türk sporuna önemli bir alt yapı hizmeti sağlıyor. Çocukları genç yaşta sporla buluşturan salonlarda ayrıca yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve Türk sporuna kazandırılması sağlanıyor. İBB tarafından yapılan okul spor salonları sayısının 2018 yılı sonuna kadar 214’e ulaşması hedefleniyor.