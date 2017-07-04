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04 Temmuz 2017 14:55

İBB’nin teknolojik yüzü İSBAK ‘Fortune 500 Türkiye’ listesinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teknolojik yüzü İSBAK, Başkan Kadir Topbaş’ın vizyonu ve yerli-milli üretim çizgisiyle “Fortune 500 Türkiye” listesine, en hızlı büyüyen şirket olarak girdi.

İBB’nin teknolojik yüzü İSBAK ‘Fortune 500 Türkiye’ listesinde

04 Temmuz 2017 14:55


Yeni vizyonuyla bakım şirketinden bir inovasyon şirketine dönüşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teknolojik yüzü İSBAK; 2015-2016 yılı verilerine göre, “Fortune 500 Türkiye” listesinde en hızlı büyüyen şirket oldu.


Türkiye’nin en büyük 500 şirketini bilanço rakamlarına göre sıralayan ve bu yıl 10’uncusu yayınlanan “Fortune 500 Türkiye” araştırmasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi İSBAK 2016 yılı finansal verileriyle Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesine 466’ncı sıradan ilk kez giriş yaptı.


Başkan Kadir Topbaş’ın çizdiği vizyonla, bilişim ve akıllı sistemler alanında yerli ve milli üretim üssü haline gelen İSBAK, akıllı şehirlere yönelik geliştirdiği yerli çözümlerle İstanbul’a ve Türkiye’ye katma değer kazandırıyor. İSBAK, elde ettiği başarılarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sektörlerine yön veren şirketleri arasında yer alıyor. Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında birçok yerel yönetime teknolojik alt yapı ve akıllı şehircilik alanında hizmet sunuyor.



Fortune 500 Türkiye hakkında


Türkiye’nin 10 yıldır en büyük 500 firmasının belirlendiği “Fortune 500 Türkiye” araştırması, ekonomimizin aldığı yolu gösterirken, şirketlerin de zorlu koşullara rağmen satışlarını, kârlılığını, ihracatını ne şekilde artırdığını ortaya koyuyor.


Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan “Fortune 500 Türkiye” ile satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük firmaları temel finansal göstergeleri ile birlikte belirleniyor ve sıralanıyor.


“FORTUNE 500 Türkiye” listesindeki şirketler, 2016 net satışlarının büyüklüklerine göre belirlenmekte ve net satışlar, yıl içinde ana faaliyetlerle ilgili elde edilmiş hizmet ve diğer gelirleri de kapsıyor. Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise firmaların kendilerinden elde ediliyor.




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