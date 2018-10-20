İBB'nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdi

Ödüller, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen “Yerli Teknoloji Ofisi” projesi ve zeminden sürekli enerji beslemeli “Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı” projelerine verildi.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen “Sürdürülebilir İş Ödülleri” sahiplerini buldu. 14 ana kategoriden 77 kurum, kuruluş ve firma finale kaldı. Her biri kendi alanında uzman jürinin yaptığı değerlendirme sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

İthal yerine yerli üretim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla İSKİ, ihtiyaç duyulan ekipmanların yerli ve milli imkanlarla üretilmesi ve geliştirilmesi için geçtiğimiz yıl Yerli Teknoloji Ofisi kurdu. Bu sayede içme suyu, atık su, dere ıslahı, bakım-onarım çalışmaları başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda kullanılan malzemelerin yerli ve milli oranını artırmak için proje geliştiriliyor. Ülke sermayesinin yurt içinde kalması, istihdamın artırılması ve milli teknoloji imkanlarının gelişmesine katkı sunan “Yerli Teknoloji Ofisi” projesiyle İSKİ, “İşbirliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye'de ilk kez hayata geçecek

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ise “Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alımı işi Projesi”yle “Sürdürülebilir İnovasyon” dalında ödül kazandı. Tarihi dokuyu bozmayacak ve tarihi yapılara zarar vermeyecek şekilde tasarlanan projenin yapımına 2017 yılı başında başlanmıştı. Zeminden sürekli enerji besleme sistemiyle hazırlanan proje Türkiye'de bir ilk olması özelliğiyle inovatif bir çalışma olarak dikkat çekiyor.